F1: Hamilton brise le record de Schumacher en remportant un 92e titre

Le pilote britannique Lewis Hamilton a écrit une page d’histoire dimanche en remportant le Grand Prix du Portugal. Il s’agit pour lui d’une 92e victoire en carrière en Formule 1, une de plus que le légendaire Michael Schumacher.

Hamilton a devancé son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas par 25,6 secondes, et le pilote Red Bull Max Verstappen par 34,5 secondes. Hamilton compte huit victoires cette saison et a aussi récolté un point bonus dimanche puisqu’il a réussi le tour le plus rapide. Il possède 77 points d’avance sur Bottas au classement du championnat des pilotes, avec cinq courses restantes.

Hamilton a gagné un premier Grand Prix de Formule 1 en 2007, à Montréal, puis a remporté un premier championnat des pilotes l’année suivante. Sa carrière a toutefois véritablement pris son envol quand il a remplacé Schumacher, qui prenait sa retraite, chez Mercedes en 2013. Le Britannique a ajouté cinq championnats des pilotes à son palmarès et il se dirige vers un septième titre, ce qui égalerait le record de Schumacher.

« Je n’aurais jamais pu imaginer où je suis aujourd’hui, a dit Hamilton. Je vais avoir besoin de temps pour vraiment réaliser ce que je viens d’accomplir. Je ne trouve pas les mots pour l’expliquer. »

Peu de temps après avoir croisé la ligne d’arrivée et célébré avec son équipe, Hamilton a rejoint son père, Anthony, et lui a fait une longue accolade. Anthony Hamilton a ensuite filmé la scène sur une tablette, pendant que Lewis Hamilton célébrait sur le podium.

Bottas et Verstappen ont eu le dernier mot lors des célébrations, vidant leur bouteille de champagne sur la tête et dans le visage de Hamilton.

Samedi, Hamilton avait amélioré son propre record en décrochant une 97e position de tête lors des qualifications, devant Bottas et Verstappen, sur une piste employée pour une première fois en F1.

Carlos Sainz fils, de McLaren, a brièvement pris les commandes de la course après le départ. Bottas s’est ensuite retrouvé en tête, jusqu’à ce que Hamilton le dépasse lors du 20e des 66 tours.

Hamilton a ensuite fait cavalier seul jusqu’à la ligne d’arrivée. La seule chose qui l’a ennuyé a été une crampe au mollet droit, mais ce ne fut pas suffisant pour remettre en doute le résultat.

Le pilote québécois Lance Stroll, de Racing Point, a été contraint à l’abandon. Il était de retour en piste après avoir raté le Grand Prix d’Eifel à la suite d’un contrôle positif à la COVID-19.

Stroll a connu une journée difficile. Il a été puni par les commissaires pour avoir causé une collision avec le pilote McLaren Lando Norris au 18e tour et a aussi reçu une deuxième punition de cinq secondes pour avoir excédé trop souvent les limites de la piste.

Roulant en queue de peloton, Stroll est finalement rentré au garage pendant son 53e tour.

Son coéquipier Sergio Perez a été plus opportun. Victime d’une collision avec Verstappen lors du premier tour, Perez a finalement remonté le peloton et a terminé en septième position.