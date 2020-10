Saphir Taïder est transféré au club Al Ain FC en Arabie saoudite

L’Impact de Montréal a annoncé mercredi qu’il avait transféré le milieu de terrain et joueur désigné Saphir Taïder au Al Ain FC, en Arabie saoudite.

La formation montréalaise a confirmé la nouvelle dans un communiqué publié environ trois heures avant le début de son match contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Le transfert survient aussi un peu plus de deux semaines après l’échange du gardien Evan Bush aux Whitecaps de Vancouver.

Plus tôt en journée, l’organisation saoudienne avait publié un gazouillis laissant croire que Taïder était sur le point de se joindre à elle.

Tout en remerciant Taïder pour ses trois saisons à Montréal et pour son rendement sur le terrain, le directeur sportif Olivier Renard a expliqué, dans le communiqué officiel, qu’une occasion s’était présentée et que le club avait travaillé pour satisfaire le désir du milieu de terrain.

Dans le même communiqué, Taïder dit qu’il s’agissait d’une occasion qu’il ne pouvait pas refuser. Il a ajouté qu’il quittait Montréal avec le cœur déchiré et qu’il allait garder de magnifiques souvenirs de la ville.

En 2020, Taïder a participé à 11 matchs avec l’Impact en MLS, tous à titre de titulaire, et a inscrit quatre buts et ajouté six aides. Il avait cependant raté les cinq dernières parties de l’équipe et n’avait pas joué depuis le 20 septembre, contre l’Union de Philadelphie. Depuis son arrivée en janvier 2018, le milieu de terrain international algérien avait disputé 76 matchs en MLS, dont 75 titularisations, pour un total de 6535 minutes de jeu, marquant 20 buts et récoltant 21 passes décisives.

Il a aussi disputé sept matchs de Championnat canadien en 2018 et 2019, obtenant un but et trois passes décisives. Il a notamment aidé l’Impact à remporter sa 10e Coupe des Voyageurs en 2019. Il a aussi disputé deux matchs de la Ligue des champions de la Concacaf en 2020.