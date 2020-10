Les Internationaux Patinage Canada sont annulés en raison de la pandémie

Patinage Canada a annoncé l’annulation des Internationaux Patinage Canada 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, après des discussions avec la Ville d’Ottawa et le gouvernement ontarien.

L’événement devait avoir lieu devant des gradins vides les 30 et 31 octobre, à l’aréna de la Place TD, à Ottawa.

« En raison du changement continu des exigences à l’échelle du pays et de la récente fermeture de 28 jours dans les points chauds de l’Ontario, y compris Ottawa, il est devenu clair qu’il ne serait pas possible d’accueillir cet événement », a déclaré la cheffe de la direction générale de Patinage Canada, Debra Armstrong, dans un communiqué.

Il aurait s’agit de la première compétition pour les patineurs canadiens depuis que la pandémie de la COVID-19 a forcé l’annulation des Championnats mondiaux, qui devaient commencer à Montréal le 16 mars.

On a rapporté 807 nouveaux cas de la COVID-19 en Ontario lundi, et 746, mardi.

Les Internationaux Patinage Canada sont l’un des six événements du circuit Grand Prix et ils auraient lancé la saison internationale de patinage artistique. En raison des restrictions sur les voyages, les compétitions du circuit Grand Prix seront locales cette saison et limitées aux patineurs s’entraînant déjà dans le pays hôte.