Les gardiens animent l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH

Le jeu de chaise musicale entre les gardiens a alimenté les premières heures du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey.

Les Flames de Calgary ont frappé un grand coup en offrant un contrat de six ans d’une valeur totale de 36 millions $US à Jacob Markstrom. Le Suédois n’avait pas été en mesure de s’entendre avec les Canucks de Vancouver.

« Je suis très heureux d’avoir pu signer un contrat à une heure peu tardive dans le fuseau horaire de la Suède, a affirmé le gardien de 30 ans, qui a parlé aux journalistes de son domicile à Gavle. Les Flames ont quelque chose de gros qui s’en vient et j’ai très hâte d’en faire partie. Ils voulaient m’avoir dans leur équipe. »

Les Canucks s’étaient déjà tournés vers un autre gardien, quelques heures plus tôt. Braden Holtby, à qui les Capitals de Washington n’ont pas offert de nouveau contrat, n’a pas mis de temps à se trouver une nouvelle demeure : il a accepté un contrat de deux ans des Canucks, qui lui rapportera en moyenne 4,3 millions de dollars par campagne.

« Par chance, tout s’est bien déroulé et il s’agissait du meilleur des scénarios, a indiqué Holtby, qui partagera le filet avec le jeune gardien Thatcher Demko. Je ne crois pas que c’est une expérience plaisante pour tout le monde, de ne pas savoir ce qui t’attend. Je suis excité que ce soit terminé et de me retrouver avec une bonne équipe et une bonne ville. »

Âgé de 31 ans, Holtby a passé toute sa carrière à Washington, remportant une coupe Stanley en 2018.

Les Caps l’ont rapidement remplacé par Henrik Lundqvist, dont le contrat a été racheté il y a quelques jours par les Rangers de New York. Le Suédois a accepté un contrat d’une saison et 1,5 million de dollars et devrait servir de substitut à Ilya Samsonov.

« Henrik est l’un des meilleurs gardiens de l’histoire de la LNH, a déclaré le directeur général des Caps, Brian MacLellan. Nous croyons que ce sera une excellente acquisition pour notre équipe et qu’il apportera du leadership à notre organisation et à nos jeunes gardiens. »

Anton Khudobin, héros des dernières séries pour les Stars de Dallas, a décidé de rester au Texas en signant un nouveau pacte de trois ans, 10 millions de dollars ; tandis que Cam Talbot, qui s’alignait avec les Flames de Calgary la saison dernière, a plutôt opté pour un contrat de trois saisons d’une valeur de 11 millions de dollars avec le Wild du Minnesota.

Par ailleurs, les Sénateurs d’Ottawa ont annoncé la signature du gardien de 26 ans Matt Murray. Acquis des Penguins de Pittsburgh mercredi, Murray a apposé sa signature au bas d’un contrat de quatre ans d’une valeur de 25 millions de dollars.

Corey Crawford, double champion de la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago, Thomas Greiss, des Islanders de New York, et le vétéran des Sénateurs Craig Anderson sont encore tous disponibles.

Simmonds et Brodie à Toronto

Les Maple Leafs de Toronto ont fait partie des premiers à bouger, et ils ont convaincu l’attaquant Wayne Simmonds de rentrer au bercail. Ils ont aussi mis la main sur le défenseur T.J. Brodie en début de soirée.

Simmonds a accepté une offre d’une saison et 1,5 million de dollars des Leafs, tandis que Brodie a signé un contrat lucratif de quatre saisons et 20 millions de dollars.

Simmonds, qui est âgé de 32 ans, totalise 251 buts et 248 mentions d’assistance en 909 matchs de saison ordinaire au cours de sa carrière avec les Kings de Los Angeles, les Flyers de Philadelphie, les Predators de Nashville, les Devils du New Jersey et les Sabres de Buffalo.

De son côté, Brodie est âgé de 30 ans et avait disputé l’ensemble de sa carrière avec les Flames, amassant 48 buts et 218 aides en 634 rencontres de saison ordinaire. Il devrait être le nouveau partenaire de Morgan Rielly sur la première paire des Leafs.

Les Oilers d’Edmonton ont de leur côté ajouté le centre Kyle Turris, qui a accepté un pacte de deux saisons d’une valeur de 3,3 millions de dollars après que les Predators de Nashville eurent racheté son contrat après trois saisons.

Bobby Ryan s’est quant à lui trouvé du boulot à Detroit, où les Red Wings lui ont consenti 1,5 million de dollars pour une saison. Vainqueur du trophée Bill-Masterton en 2020, Ryan avait vu son contrat racheté par les Sénateurs d’Ottawa.

Les Ducks d’Anaheim ont réussi à attirer le défenseur Kevin Shattenkirk, qui vient de remporter la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. Il a signé un contrat de trois ans d’une valeur de 11,7 millions de dollars.

Les Jets de Winnipeg ont donné le ton à la journée en rapatriant l’attaquant Paul Stastny des Golden Knights de Vegas en retour du défenseur Carl Dahlstrom et d’un choix conditionnel de quatrième ronde en 2022. Les Jets ont aussi consenti un contrat de deux ans d’une valeur de 2,5 millions de dollars au défenseur Nathan Beaulieu.

Le défenseur Alex Pietrangelo sera très en demande et devrait améliorer son salaire actuel de 6,5 millions de dollars. Le capitaine des Blues de Saint-Louis a été incapable de s’entendre avec l’équipe. Le défenseur droitier de 30 ans pourrait être la plus grosse prise du marché 2020.

Taylor Hall a été acquis par les Coyotes de l’Arizona des Devils en décembre, mais il semble destiné à quitter le désert. Le hockeyeur de 28 ans est l’attaquant le plus convoité sur le marché et devrait susciter l’intérêt de plusieurs clubs.

Les défenseurs Torey Krug et Tyson Barrie pourraient aussi changer de domicile. Krug a passé toute sa carrière avec les Bruins de Boston, tandis que Barrie a passé la dernière campagne avec les Maple Leafs, qui l’avaient acquis de l’Avalanche du Colorado.

Les choses sont bien différentes dans la Ligue nationale de hockey à l’ouverture du marché. Pour la première fois depuis l’instauration du plafond salarial en 2005, celui-ci n’augmentera pas et demeurera à 81,5 millions de dollars en raison des pertes de revenus causés par la pandémie de COVID-19.

« Cette période de signature des joueurs autonomes ne ressemblera pas à celle des dernières années, quand une entente était ficelée en cinq ou six heures, a mentionné le directeur général des Canucks, Jim Benning. Ça pourrait prendre de trois à quatre jours ou même une semaine. »