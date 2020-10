Bergevin assume le risque Anderson

Marc Bergevin avait commencé la semaine en affirmant qu’il était heureux avec ses gardiens, après avoir acquis Jake Allen pour seconder Carey Price, et sa défensive, après y avoir greffé Joel Edmundson. Il avait aussi admis qu’il souhaitait ajouter de la profondeur à l’attaque. L’arrivée d’Anderson semble avoir satisfait ce désir.

Le Canadien n’a d’ailleurs pas perdu de temps à s’engager à long terme avec lui. Anderson a été acquis des Blue Jackets de Columbus en retour de Max Domi et d’un choix de troisième tour mardi. Il a signé un contrat de sept saisons d’une valeur moyenne annuelle de 5,5 millions $US, jeudi.

« Nous avons acquis un joueur parce que nous voulions ses services. Il est encore assez jeune à 26 ans et il arrive dans la fleur de l’âge, a d’abord indiqué le directeur général du Canadien vendredi. Il était aussi important de s’entendre avec lui rapidement pour savoir le montant disponible sous le plafond salarial aujourd’hui. »

De son côté, Anderson était heureux de conclure une entente à long terme avec le Canadien avant même de disputer un premier match avec l’équipe.

« Les dernières 48 heures ont été complètement folles, a reconnu Anderson lors d’une conférence téléphonique. Je n’avais pas vu l’échange venir. Mais quand un directeur général vous veut, c’est bon signe et c’est pour ça que j’ai accepté un contrat à long terme.

« Je pense que l’équipe est sur la bonne voie et a plusieurs éléments d’une recette gagnante. Je veux en faire partie. »

« J’avais des frissons chaque fois que j’embarquais sur la patinoire du Centre Bell en tant que visiteur. J’ai hâte de le faire avec l’équipe appuyée par les partisans. »

Anderson a affirmé qu’il ne tenait pas à signer une entente à long terme, qu’il aurait été prêt à accepter un contrat d’une saison seulement pour tester sa valeur sur le marché des joueurs autonomes. Bergevin ne voulait toutefois pas risquer de perdre ses services après avoir payé un bon prix pour l’obtenir des Blue Jackets.

Bergevin a aussi admis qu’il y avait une part de risque à donner un contrat à aussi long terme. Plusieurs attaquants de puissance ont connu des baisses de production offensive vers la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine au cours des dernières années. Anderson a aussi été limité à 26 matchs la saison dernière en raison d’une blessure à une épaule.

Anderson, qui a connu sa campagne la plus productive en 2018-2019 avec 27 buts, a toutefois insisté pour dire qu’il était en parfaite santé.

« Je veux être très clair, je suis remis à 100 %. Je me sens en santé et fort et je suis prêt à jouer, a-t-il dit. Je ne vais pas changer mon style de jeu à cause de l’opération. Je vais continuer à jouer de manière physique. »

Anderson est présentement l’attaquant le mieux payé chez le Canadien, à égalité avec Jonathan Drouin.

« La pression vous force à être responsable chaque soir. Vous devez jouer de la bonne façon et être constant, a dit Anderson. J’arrive dans un marché qui a connu du succès pendant longtemps.

« Je veux faire partie du succès de l’équipe. J’ai hâte de jouer mon premier match au Centre Bell », a-t-il conclu.

Journée tranquille sur le marché

Marc Bergevin avait terminé son magasinage avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes et il a dit « aimer » son groupe, maintenant que l’attaquant Josh Anderson en fait partie.

La seule nouvelle dans le camp du Tricolore avant que Bergevin rencontre les médias vendredi était l’accord d’une prolongation de contrat d’une saison et 735 000 $ au défenseur Victor Mete.

Bergevin ne s’attendait à rien de majeur d’ici la fin de la première journée du marché des joueurs autonomes.

« La journée n’est jamais terminée tant que vous avez votre téléphone cellulaire à porter de la main », a toutefois rappelé le directeur général du Canadien en visioconférence.

En fin d’après-midi, le Canadien a annoncé avoir consenti un contrat d’une saison et deux volets au dur à cuire Brandon Baddock, un attaquant âgé de 25 ans. Le défenseur Xavier Ouellet a également signé un contrat à deux volets avec le Tricolore, mais pour une durée de deux saisons.

Ouellet, qui est âgé de 27 ans, a pris part à 12 matchs du Canadien en saison ordinaire l’hiver dernier, puis a disputé les 10 matchs du Tricolore lors de la relance cet été. Il était le capitaine du Rocket de Laval, le club-école du Canadien dans la Ligue américaine de hockey.

Le marché a été moins actif dans les heures suivant son ouverture, notamment en raison des contraintes liées à la pandémie de la COVID-19. Le plafond salarial est demeuré inchangé à 81,5 millions de dollars et plusieurs équipes ont potentiellement d’autres restrictions budgétaires en raison de la baisse des revenus.

« En ce moment, je crois que nous avons une marge de manœuvre de 4,9 millions de dollars sous le plafond et nous gardons toujours un coussin en prévision des blessures ou des mouvements durant la saison », a indiqué Bergevin.

Ce commentaire a expliqué en partie pourquoi le Canadien n’a pas ajouté un élément majeur à son groupe, vendredi. Bergevin a néanmoins admis qu’il était intéressé par les services de l’ailier étoile Taylor Hall, lauréat du trophée Hart en 2017-2018.

« Quand vous parlez à un agent, vous êtes actifs, alors oui, nous sommes actifs », a dit Bergevin au sujet du sérieux des négociations avec le camp de Hall. À quel point ça va débouler ? Je n’ai aucune idée en ce moment. »

« Tant que le joueur n’a pas signé un contrat avec une autre équipe, il y a toujours une possibilité », a-t-il ajouté.

Bergevin a aussi confirmé que le Tricolore avait fait une offre plus lucrative à l’ailier Wayne Simmonds, qui a préféré accepter l’offre d’une saison et 1,5 million de dollars des Maple Leafs de Toronto.