Le Canadien s’entend pour sept ans avec Anderson

Le Canadien de Montréal a consenti un contrat de sept ans d’une valeur totale de 38,5 millions $US à l’attaquant Josh Anderson, jeudi soir.

Âgé de 26 ans, Anderson a été acquis des Blue Jackets de Columbus en retour de l’attaquant Max Domi et d’un choix de repêchage, mardi. L’imposant ailier de six pieds trois pouces et 222 livres empochera 5,5 millions $ par saison.

Anderson a amassé un but et trois mentions d’aide en 26 matchs avec les Blue Jackets, la saison dernière. Il a toutefois été victime d’une blessure à l’épaule, le 14 décembre 2019, et il a raté le reste de la campagne.

En 2018-2019, Anderson a connu la meilleure saison de sa carrière dans la LNH, récoltant 27 buts et 47 points en 82 matchs. En 267 parties en carrière dans le circuit Bettman, l’ailier droit a obtenu 65 buts et 115 points.

Anderson est un ancien choix de quatrième ronde des Blue Jackets, le 95e au total, lors du repêchage de 2012.