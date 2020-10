Alexis Lafrenière est repêché au 1er rang par les Rangers de New York

Les Rangers de New York ont choisi l’attaquant québécois Alexis Lafrenière au premier rang du repêchage de la LNH, mardi soir.

Lafrenière est ainsi devenu le premier Québécois à être sélectionné au premier rang depuis le gardien Marc-André Fleury en 2003, et le premier attaquant québécois depuis Vincent Lecavalier en 1998.

Le natif de Saint-Eustache était le grand favori pour être repêché au premier rang, se retrouvant au sommet de la liste des meilleurs espoirs d’essentiellement tous les observateurs.

Lafrenière, qui célébrera son 19e anniversaire de naissance dimanche, a amassé 112 points en 52 rencontres l’hiver dernier avec l’Océanic de Rimouski. Il a été élu joueur par excellence de la Ligue canadienne de hockey lors des deux dernières campagnes, devenant le premier joueur depuis Sidney Crosby à mériter cet honneur deux saisons de suite.

En trois saisons avec l’Océanic, Lafrenière a amassé 114 buts et 297 points en 173 matchs.

Lafrenière a aussi inscrit 10 points en cinq matchs au Championnat mondial junior l’hiver dernier, aidant le Canada à gagner l’or et étant nommé joueur par excellence du tournoi.

Possédant un bon gabarit à six pieds un pouce et 193 livres, Lafrenière est reconnu pour son sens du jeu, ses habiletés avec la rondelle et son coup de patin.

Les Rangers espèrent qu’il les aidera à accélérer leur retour parmi l’élite de la LNH. Menés par Artemi Panarin et Mika Zibanejad, les Blue Shirts ont compilé un dossier de 37-28-5 l’hiver dernier et ont été balayés par les Hurricanes de la Caroline en ronde de qualification.

Il s’agissait de leur première participation aux séries depuis le printemps 2017.

C’est la première fois depuis la création du repêchage universel de la LNH en 1969 que les Rangers détenaient le premier choix. Ils l’ont obtenu via la loterie de la LNH. L’an dernier, les Rangers ont repêché l’attaquant Kaapo Kakko au deuxième rang.