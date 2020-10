Lafrenière tente de s’inscrire dans la lignée des Lemieux, Lecavalier et Crosby

Alexis Lafrenière n’était même pas né quand le dernier attaquant québécois a été sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH, mais il est sur le point de mettre fin à une disette de 22 ans.

Les présentations ne sont plus à faire dans son cas et tout semble déjà avoir été dit et écrit à son sujet. À moins d’un revirement majeur de situation, Lafrenière devrait être un nouveau membre des Rangers, mardi, vu que la troupe new-yorkaise détient le premier choix du repêchage.

Le natif de Saint-Eustache deviendrait alors le premier attaquant québécois à entendre son nom en premier depuis Vincent Lecavalier, en 1998, et il deviendrait le 10e joueur de la LHJMQ depuis 1980 à être sélectionné au premier rang.

Outre Lecavalier, Lafrenière rejoindrait entre autres Mario Lemieux et Sidney Crosby, qui ne sont pas les moindres et qui étaient également destinés à une grande carrière dans la LNH dès leurs débuts dans le hockey junior.

La Presse canadienne a cherché à comprendre quelles caractéristiques font qu’un joueur soit unanimement considéré comme le meilleur espoir d’un repêchage et si Lafrenière s’inscrit dans la lignée des Lemieux, Lecavalier ou Crosby. Qui de mieux que leurs anciens coéquipiers pour faire cette analyse ?

Une bonne dose de talent

Ne devient pas premier choix au total qui veut. Lorsque les recruteurs se déplacent dans les arénas pour évaluer les joueurs, ils cherchent à voir du talent, qu’il soit déjà bien visible ou à polir. Après tout, c’est une des principales raisons qui aident une équipe de la LNH à remporter la coupe Stanley.

L’histoire aura été favorable aux Lemieux, Lecavalier et Crosby, mais il n’y a aucun doute que Lafrenière a montré tout son savoir-faire lors de son passage dans la LHJMQ. En trois saisons avec l’Océanic, Lafrenière a amassé 114 buts et 297 points en 173 matchs et il a terminé au sommet des pointeurs en 2019-2020.

Le vétéran Cédric Paré a joué sur son trio la saison dernière et il a connu ses meilleurs moments en carrière. À sa dernière campagne dans le circuit Courteau, Paré a récolté 37 buts et 88 points en 64 matchs et il a été aux premières loges pour voir Lafrenière accomplir de grandes choses.

« C’est un joueur extrêmement intelligent avec ou sans la rondelle. Quand tu joues contre lui à un contre un et que tu penses avoir réussi à lui faire perdre la rondelle, c’est là qu’il te bat, a observé Paré. Sa vision du jeu est incroyable, il possède un excellent lancer et il est capable de jouer physique. Il détient des qualités qu’ont peu de joueurs. »

Débordant de confiance

Lorsqu’il est passé des Bisons de Granby aux Voisins de Laval, lors de la saison 1981-1982, François Sills a rejoint un Mario Lemieux âgé de 16 ans et encore en développement.

Après une saison recrue de 96 points, Lemieux a suivi avec des campagnes de 184 et 282 points. Dans le dernier cas, il s’agit d’un record de la LHJMQ qui ne sera probablement jamais battu.

Pour Sills, qui a lui-même amassé 130 points en 1983-1984, le dénominateur commun de tous ces joueurs de premier plan est sans contredit la confiance en leurs moyens et leur capacité à élever le niveau de jeu de leurs coéquipiers grâce à leur attitude sur et en dehors de la glace.

« Ils ont une grande confiance en eux et ils ont une force d’attraction qui fait en sorte que toute l’équipe devient meilleure. Selon moi, c’est leur plus grande qualité et ils sont capables de rallier les gens à eux. Pour l’avoir vu avec Mario, il avait une assurance que le joueur moyen n’avait pas, a déclaré Sills. On dirait que le chemin est déjà tracé pour ces joueurs dès qu’ils sont petits. Ils veulent devenir des professionnels dans la LNH et ils font tout pour y arriver. »

Des professionnels avant le temps

Il n’est peut-être pas juste pour Lafrenière de le comparer à Lemieux, Lecavalier ou Crosby, mais une chose est sûre, les quatre joueurs ont dû vivre une énorme pression malgré leur jeune âge.

Ils ont tous commencé leur carrière junior à 16 ans et ils ont rapidement été considérés par les recruteurs comme de futurs premiers choix au total.

Qualifié de « Next One », en lien avec le surnom de Wayne Gretzky (The Great One), avant même qu’il donne un coup de patin au hockey junior, Crosby en a impressionné plus d’un par sa maturité.

Ce fut notamment le cas de son ancien coéquipier chez l’Océanic Marc-Antoine Pouliot, avec qui il a joué de 2003 à 2005. Pouliot se souvient très bien de la première impression faite par Crosby et à quel point son attitude était exemplaire malgré son jeune âge.

« J’étais tellement impressionné par la façon dont il gérait la pression médiatique. Autant il est un joueur exceptionnel sur la glace, autant il est une personne terre à terre. Il était déjà très mature à 16 ans. C’est comme s’il était sur une autre planète, a mentionné Pouliot. Avec cette combinaison de talent et de maturité, je ne suis pas surpris de voir qu’il a eu autant de succès dans la LNH. »

Alexandre Jacques avait déjà été repêché dans la LNH quand il s’est joint à Lecavalier chez l’Océanic pour quelques mois. Il a pu constater que le futur premier choix au total en 1998 parvenait tout de même à avoir du plaisir en jouant au hockey malgré toute la pression entourant le repêchage.

Jacques, qui est maintenant entraîneur des habiletés techniques avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, a eu l’occasion de voir Lafrenière se développer au fil des années et il note justement des similitudes avec Lecavalier.

« Alexis a vécu beaucoup de pression depuis son arrivée dans la LHJMQ à 16 ans parce qu’on parlait déjà de lui comme un potentiel premier choix. Mais je le vois encore s’entraîner au Centre d’excellence Sports Rousseau et il a toujours le sourire au visage et jouer au hockey n’a pas l’air d’être une corvée pour lui », a-t-il insisté.

Du caractère et du leadership

Tout au long de leur carrière dans la LNH, Lemieux, Lecavalier et Crosby ont guidé leurs coéquipiers par l’exemple et ce n’est pas pour rien qu’ils ont tous été capitaines de leur équipe.

La saison dernière, Lafrenière a en quelque sorte suivi les traces en étant nommé capitaine de l’Océanic, après avoir occupé ce rôle avec le Canada à la Coupe Hlinka-Gretzky, en 2018. Il a démontré qu’il pouvait être le chef de file d’un groupe de joueurs et il a fait preuve de caractère lorsqu’il est revenu d’une blessure pour aider le Canada à mettre la main sur la médaille d’or au Championnat du monde de hockey junior, recevant au passage le titre de joueur par excellence.

Pour Jacques, ces qualités ne sont pas sans rappeler celles qu’a montrées Lecavalier à seulement 17 ans.

« Vincent avait un talent exceptionnel, mais il avait une immense passion pour le hockey. Il était le premier sur la glace et il restait après les entraînements. À 17 ans, il était au gymnase pratiquement tous les jours et il faisait déjà des sacrifices sur le plan de son alimentation, a-t-il souligné. On se souvient de ses statistiques offensives, mais il n’avait pas froid aux yeux. Il faut simplement se rappeler la finale de la Coupe Stanley en 2004, contre un gars robuste comme Jarome Iginla. »

« Selon moi, ce sont des joueurs qui n’ont pas besoin d’entraîneur pour faire des exercices supplémentaires. Quand l’entraîneur a le dos tourné, ils ne trichent pas. Ces gars-là n’acceptent pas que leur équipe perde. Je me souviens d’Alexis au niveau bantam, chaque fois qu’il était sur la glace, il augmentait son niveau de jeu. Il l’a fait partout où il est passé et on l’a vu au Championnat du monde de hockey junior », a conclu Jacques.

Évidemment, il ne s’agit pas d’une recette unique, mais il faudra attendre une vingtaine d’années avant de voir si elle aura servi la cause de Lafrenière.