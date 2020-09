Le fils de Michael Schumacher fera ses débuts officiels en F1

Le fils de Michael Schumacher, Mick, fera des débuts officiels en Formule 1 lors d’un week-end de course pour la première fois la semaine prochaine au Nürburgring, ont confirmé Alfa Romeo et Ferrari.

Schumacher se retrouvera au volant d’une Alfa Romeo, le 9 octobre, chez lui en Allemagne, dans le cadre du programme des jeunes pilotes de Ferrari, prenant le relais de la voiture d’Antonio Giovinazzi pendant la première séance du week-end.

« Je suis ravi d’avoir cette occasion lors des essais libres, a confié Schumacher dans un communiqué. Je vais bien me préparer, afin d’effectuer le meilleur travail possible pour l’équipe et obtenir des données précieuses pour le week-end. »

Schumacher, âgé de 21 ans, est en tête du championnat de Formule 2 après avoir remporté des courses à Monza et à Sotchi. Il a remporté le Championnat d’Europe de Formule 3 en 2018 et testé une Ferrari F1 à Bahreïn en avril 2019. Il a également fait des courses de démonstration dans les vieilles voitures de son père, le plus récemment ce mois-ci avant le Grand Prix de Toscane dans une Ferrari 2004 victorieuse du championnat.

Ferrari a indiqué que deux autres pilotes de son programme d’académie bénéficieraient également de séances d’essais.

Callum Ilott, un Britannique deuxième derrière Schumacher en F2, pilotera une Haas au Nürburgring le même jour que Schumacher. Le pilote russe Robert Shwartzman participera aux essais lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, le 11 décembre, bien que Ferrari n’ait pas encore révélé pour quelle équipe.

L’épreuve en Allemagne a été ajoutée au calendrier de la F1 dans la foulée de la pandémie de coronavirus qui a perturbé le calendrier de la saison et elle sera officiellement nommée le Grand Prix de l’Eifel d’après une chaîne de montagnes voisine. Le Nürburgring a accueilli la F1 pour la dernière fois en 2013.