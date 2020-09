Élimination surprise pour Auger-Aliassime à Roland-Garros

Le tournoi de Félix Auger-Aliassime à Roland-Garros a tourné court. Le Québécois s’est incliné 7-5, 6-3 et 6-3 face au Japonais Yoshihito Nishioka.

Auger-Aliassime a peiné dans toutes les facettes de son jeu pendant ce match qui a duré deux heures et 32 minutes. Il a commis 58 fautes directes pour seulement 30 coups gagnants. Il a également totalisé six doubles fautes et a maintenu un faible 58 % de points gagnés avec sa première balle de service.

La tâche de Nishioka, 50e joueur mondial, a été facilitée par les problèmes de son rival. Il a néanmoins eu le mérite de remporter six de ses 13 balles de bris. Le Japonais a maintenant une fiche de 2-0 contre Auger-Aliassime, puisqu’il l’avait vaincu au bris d’égalité de la troisième manche à Indian Wells, en Californie, l’année dernière.

Deux semaines après avoir atteint le quatrième tour des Internationaux des États-Unis, Auger-Aliassime espérait faire encore mieux à Roland-Garros.

Ses résultats sont toutefois décevants depuis qu’il a regagné l’Europe pour entamer la saison sur terre battue. En quatre matchs jusqu’ici, il a obtenu une seule victoire, s’inclinant au premier tour à Rome, puis au deuxième à Hambourg.

L’Ontarien Denis Shapovalov, neuvième tête de série, et le Britanno-Colombien Vasek Pospisil disputeront leur match de première ronde, mardi.

La Montréalaise Eugenie Bouchard a gagné son premier match, dimanche, et elle affrontera au prochain tour l’Australienne Daria Gavrilova.