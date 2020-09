Opportuniste, le Lightning gagne 3-2 et crée l’impasse en finale de la Coupe Stanley

Le Lightning de Tampa Bay a retrouvé son aplomb en avantage numérique et ce fut suffisant pour vaincre les Stars de Dallas 3 à 2 lundi soir, lors du deuxième match de la finale de la Coupe Stanley.

Brayden Point et Ondrej Palat ont touché la cible pendant que leur équipe avait plus de joueurs que celle adverse. Le Lightning a ainsi marqué trois buts dans les 16 premières minutes de la rencontre, puis a tenu le coup pour finir par l’emporter.

La série est maintenant égale 1-1 et le troisième duel aura lieu mercredi soir.

L’avantage numérique du Lightning a pointé au cinquième rang de la LNH cette saison, avec 23,1 % de réussite, mais en séries, avant le match de lundi, il n’avait pas marqué à ses 14 dernières tentatives.

Point a indiqué que les succès de cet affrontement n’étaient pas un soulagement parce que le Lightning ne s’était pas inquiété de la récente disette avec un joueur en plus.

« Nous sommes restés positifs, a déclaré Point. Nous avons continué dans la même veine ce soir. Nos passes étaient vives et Nikita [Kucherov] a effectué de très beaux jeux. »

Kucherov, le meneur au niveau des points en séries, et le défenseur Victor Hedman ont tous les deux obtenu une mention d’aide lors des deux buts en avantage numérique.

En milieu de première période, Hedman et Kucherov ont amorcé un tic-tac-toe que Point a concrétisé grâce à un tir par-dessus la mitaine du gardien des Stars Anton Khudobin.

Trois minutes plus tard, Palat a été le bénéficiaire d’une superbe passe transversale de Kucherov avant de déjouer Khudobin.

Et moins d’une minute après ce but, le défenseur du Lightning Kevin Shattenkirk a décoché un tir de la ligne bleue qui s’est faufilé à travers la circulation et a terminé son élan dans le filet.

Le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy a stoppé 27 des 29 tirs dirigés vers lui et il a signé une 15e victoire en séries, incluant le tournoi à la ronde.

Joe Pavelski et Mattias Janmark, avec son premier but des séries, ont répliqué pour les Stars. Khudobin a conclu la partie avec 28 arrêts.

Janmark a dit que les pénalités et les buts en avantage numérique ont fait la différence. « C’est là que nous avons perdu le match aujourd’hui, a-t-il affirmé. Nous ne sommes pas sortis comme nous le voulions pendant la majorité de la première période. Ils ont été meilleurs alors nous pouvons dire qu’ils ont mérité ces avantages numériques. Nous devons être meilleurs et plus disciplinés. »

Le Lightning a dominé les Stars 14-6 au chapitre des tirs au premier engagement, mais a été dominé 18-5 à la deuxième période.

La formation de Dallas s’est inscrite au pointage quand un lancer flottant de John Klingberg a été dévié par Pavelski, qui bataillait avec le défenseur Ryan McDonagh pour la position devant le filet. Il s’agissait du 10e but des séries de Pavelski, un sommet chez les Stars.

Moins de six minutes plus tard, les Stars ont également montré leur savoir-faire quand Janmark a mis la touche finale à une belle passe de Klingberg. Il n’a eu qu’à rediriger la rondelle dans le filet, et ce, alors qu’il était aux prises avec Shattenkirk.

Même s’ils ont retiré Khudobin en faveur d’un joueur supplémentaire en fin de match, les hommes de Rick Bowness n’ont pas été en mesure de forcer la tenue d’une prolongation.

Le Lightning est en quête de la deuxième coupe Stanley de son histoire et d’une première depuis 2004. Les Stars sont dans la même situation, après avoir remporté leur seule coupe Stanley en 1999.