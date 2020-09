Djokovic réaffirme sa suprématie au Masters de Rome

Quinze jours après sa disqualification aux Internationaux des États-Unis, Novak Djokovic avait plusieurs raisons de célébrer, lundi.



Djokovic a vaincu Diego Schwartzman 7-5 et 6-3 pour mettre la main sur son cinquième titre au Masters de Rome et il devance son idole de jeunesse Pete Sampras au deuxième rang de l'histoire pour le plus grand nombre de semaines au sommet de la hiérarchie mondiale avec 287 — seul Roger Federer a fait mieux avec 310 semaines en tête. Du coup, il a réaffirmé sa suprématie avant les Internationaux de France dans six jours.



Djokovic a désormais un palmarès de 31-1 cette année — sa seule défaite étant celle contre Pablo Carre Ino Busta au quatrième tour des Internationaux des États-Unis. Et, évidemment, cette défaite résulte de sa disqualification à New York après avoir atteint accidentellement une juge de lignes au cou en frappant une balle à la suite d'un geste d'humeur.



Contre Schwartzman, qui disputait sa première finale d'un tournoi de la série Masters 1000, Djokovic a comblé un déficit de 3-0 à la manche initiale et il a finalement eu raison de l'Argentin à l'usure.



Avec son 36e titre Masters 1000, Djokovic passe devant Rafael Nadal chez les meneurs de tous les temps.



Halep est couronnée

La favorite Simona Halep a décroché son premier titre au Masters de Rome lorsque Karolína Plíšková a abandonné à mi-chemin de la finale en raison d’une blessure.

Halep menait 6-0, 2-1 lorsque Plíšková a dû renoncer à poursuivre le match.

Après la première manche remportée par Halep, Plíšková a demandé la présence du soigneur pour des traitements au bas du dos. On a également dû lui mettre un bandage sur sa cuisse gauche pendant le match.

« Je suis déçue de ne pas avoir pu terminer le match, a déclaré Plíšková lors de la cérémonie de remise des trophées. Mais Simo était manifestement trop forte. Je dois toujours être à 100 % pour jouer un bon match contre toi. Félicitations pour toute la semaine. Je pense que tu mérites le titre. »

Avec le coup d’envoi de Roland-Garros dans six jours, Halep a souhaité à Plíšková un prompt rétablissement. Elle a ensuite ajouté en riant : « Nous nous reverrons probablement là-bas en finale. »

Les deux joueuses portaient des couvre-visages lorsqu’on leur a remis leurs trophées.

Halep, qui a perdu les finales à Rome en 2017 et 2018 face à Elina Svitolina, est invaincue en 10 matchs depuis la relance de la saison.

« En 2013, ici, j’ai commencé à [atteindre] le sommet du tennis mondial, s’est rappelé Halep — maintenant double championne du Grand Chelem —, rappelant son parcours surprise jusqu’en demi-finales cette année-là. Depuis, j’ai commencé à très bien jouer et enfin, après deux finales, j’ai pu remporter ce titre. »

La Roumaine, deuxième tête de série, a maintenant remporté ses 14 derniers matchs depuis le mois de février, lorsqu’elle a gagné le titre à Dubai. Après une pause de cinq mois en raison de la pandémie de coronavirus, Halep a effectué un retour victorieux à Prague le mois dernier. Elle a ensuite fait l’impasse sur les Internationaux des États-Unis en raison des risques sanitaires.

En raison de la pandémie, seulement 1000 spectateurs ont été admis dans le stade Campo Centrale de 10 500 places.

Le tournoi, qui a été reporté de sa date habituelle en mai en raison de la pandémie, a également réduit les bourses en argent.

Halep a touché un chèque de 205 190 euros (349 000 $ CAN), comparativement à 523 858 euros (891 000 $ CAN) remis à Plíšková l’année dernière.