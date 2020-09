Shapovalov accède aux quarts de finale au tournoi sur terre battue de Rome

Le Torontois Denis Shapovalov a gagné son billet pour les quarts de finale du tournoi de Rome.

La 12e tête de série a perdu la première manche mais il s’est bien ressaisi pour vaincre le Français Ugo Humbert 6-7 (5), 6-1, 6-4 au troisième tour du tournoi sur terre battue de Rome, de la série Masters 1000.

Shapovalov, âgé de 21 ans, a remporté 85 pour cent de ses points à l’aide de son premier service et il a sauvé les cinq balles de bris contre lui.

Le Canadien, qui s’est qualifié pour les quarts de finale des Internationaux des États-Unis, fera face au Bulgare Grigor Dimitrov, no 15. Dimitrov a gagné ses deux matchs en carrière aux dépens de Shapovalov, les deux fois sur surface dure.

Dimitrov a mis fin au parcours du jeune Jannik Sinner, âgé de 19 ans, avec un gain de 4-6, 6-4, 6-4.

Sinner, l’Italien qui a éliminé la troisième tête de série Stefanos Tsitsipas au tour précédent, a raté un smash facile sur la cinquième balle de match de Dimitrov.

« Une défaite comme celle-là fait mal. Mais j’essaierai d’en tirer les aspects positifs, a confié Sinner. Ce n’était pas la fin que je voulais. »

Djokovic à la peine

Pendant ce temps, Novak Djokovic a été tellement bousculé par Filip Krajinovic à la première manche qu’il a eu besoin d’une pause pour s’asseoir et reprendre son souffle.

Comme c’était 5-5 et que le temps n’était pas venu de changer de côté, il s’est assis sur l’une des nouvelles boîtes installées en fond de court pour déposer les serviettes des joueurs — puisque les chasseurs de balles ne tendent plus les serviettes aux joueurs en raison de la pandémie de coronavirus.

Djokovic a donc dû travailler un peu plus fort avant de compléter la première manche en une heure et 28 minutes et signer une victoire 7-6 (7), 6-3 pour se qualifier pour les quarts de finale une 14e année consécutive.

« Ç’a été une formidable bataille, a reconnu Djokovic, qui dispute son premier tournoi depuis qu’il a été exclu des Internationaux des États-Unis. Certainement l’une des plus longues manches que j’ai jamais jouées. Nous avons bataillé ferme. L’issue aurait pu être différente. »

Alors que la température sur le court central a grimpé à 32 degrés Celsius, Djokovic a expliqué que « nous avons tous les deux eu des difficultés physiques pendant la première manche. »

C’était si serré que les deux joueurs ont remporté le même nombre exact de points — 61 — et Djokovic l’a conclu à sa cinquième balle de manche lorsque le coup droit de Krajinovic a été trop long.

Plus tard, Rafael Nadal, nonuple champion à Rome, affronte Dusan Lajovic pour une place en quarts de finale.

Dans d’autres matchs, Matteo Berrettini, qui a atteint les demi-finales des Internationaux des États-Unis l’année dernière, a défait son compatriote italien Stefano Travaglia 7-6 (5), 7-6 (1) dans un match où les deux joueurs avaient le même nombre de vainqueurs (17) et erreurs directes (28).

Victoire de Halep

Au tableau féminin, la favorite Simona Halep a conservé sa fiche parfaite (7-0) depuis la reprise du tennis avec une victoire de 7-5, 6-4 sur Dayana Yastremska pour accéder aux quarts de finale.

Halep, qui est en fait sur une séquence combinée de 11-0 qui remonte à février, a cédé un bris tôt à la première manche, mais elle a ensuite dominé son adversaire le restant du match.

Ayant remporté le titre à Dubaï avant la pandémie de coronavirus, Halep a marqué son retour avec un autre triomphe à Prague le mois dernier. Elle a ensuite raté les Internationaux des États-Unis en raison de problèmes de santé au milieu de la pandémie.

Halep, qui a perdu deux finales consécutives à Rome contre Elina Svitolina en 2017 et 2018, affrontera Elena Rybakina, 10e tête de série, ou Yulia Putintseva.

Également sur les courts en terre battue rouge du Foro Italico, la championne en titre Karolina Pliskova a défait la qualifiée russe Anna Blinkova 6-4, 6-3 et affrontera ensuite Elise Mertens, 11e tête de série, qui a éliminé la qualifiée monténégrine Danka Kovinic 6-4, 6-4.

Par ailleurs, jusqu’à 1000 spectateurs seront autorisés à regarder les demi-finales et les finales du tournoi.

Le tournoi a jusqu’à présent été joué sans spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus.

« À partir des demi-finales et des finales de [l’omnium d’Italie], jusqu’à 1000 spectateurs peuvent être présents pour les compétitions sportives qui se déroulent en plein air et qui respectent scrupuleusement les règles en matière de distanciation physique, le port du couvre-visage et de places réservées, a révélé le ministre des Sports Vincenzo Spadafora. C’est une première étape, mais significative, vers le retour à la normalité dans le sport. »

Les demi-finales et les finales pour les hommes et les femmes sont prévues dimanche et lundi.

Le tournoi a été reporté de son créneau habituel en mai en raison de la pandémie.

La saison de football en Italie commence ce week-end.