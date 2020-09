L’Impact n’ira pas en finale du Championnat canadien

L’Impact a rendu les choses très simples, mercredi soir, mais pour le Toronto FC.

N’ayant besoin que d’une victoire pour accéder à la finale du Championnat canadien, le Bleu-blanc-noir a mal paru contre les Whitecaps de Vancouver et il s’est incliné 3-1.

Cette défaite de l’Impact (5-5-1) permet donc au Toronto FC de poinçonner son billet pour la finale, où il retrouvera le gagnant du duel de samedi opposant le Forge FC, de Hamilton, aux Wanderers de Halifax, deux clubs de la Première Ligue canadienne.

La formation montréalaise avait remporté les trois derniers affrontements contre les Whitecaps (4-7-0), dont celui de dimanche, et elle avait le contrôle de sa destinée, mais Rudy Camacho a mis son équipe dans l’embarras en première demie.

Camacho a non seulement écopé un carton rouge pour avoir donné un coup de poing à Fredy Montero, mais il a offert un penalty aux Whitecaps parce que son geste a été commis dans la surface de réparation. Pour tourner le fer dans la plaie, Montero a marqué le premier de ses deux buts sur ce même penalty.

« Nous devrons gérer à l'interne et discuter de ce qui est arrivé avec Rudy, a déclaré l'entraîneur-chef de l'Impact, Thierry Henry. J'ai tout de même aimé notre réaction en deuxième demie. Nous étions sur le ballon régulièrement et nous étions très frais en deuxième demie, la fatigue n'était pas une excuse. »

Cristian Dajome a également touché la cible pour la troupe de Vancouver, qui avait perdu quatre de ses cinq premiers matchs lors de ce tournoi impliquant les trois équipes canadiennes de la MLS.

Romell Quioto a été l’auteur du seul but de l’Impact, qui est resté à égalité au cinquième rang de l’Association de l’Est de la MLS avec le New York City FC, à 16 points.

« Nous savions quel était l'enjeu ce soir et c'est décevant, a affirmé le milieu de terrain Samuel Piette. Nous avons en plus perdu trois points que nous n'aurions jamais dû perdre selon moi. C'était de notre faute ce soir. Il y a eu des erreurs stupides. Cette saison, nous avons échappé plusieurs points et ce fut encore le cas aujourd'hui. »

Les hommes de Thierry Henry disputeront leur prochain match dimanche soir, contre l’Union de Philadelphie. Même si cette partie aura lieu au Red Bull Arena, à Harrison, au New Jersey, l’Impact agira à titre d’équipe à domicile.

Tout s’écroule en quelques minutes

C’était peut-être dû à la fatigue, mais les percées menaçantes ont été plutôt rares de part et d’autre dans le premier quart d’heure de jeu. Devant l’importance du moment, le Bleu-blanc-noir a retrouvé ses jambes et son rythme et il a obtenu quelques occasions entre la 23e et la 34e minute.

Samuel Piette a d’abord effectué un centre dans la surface de réparation que Romell Quioto a redirigé de la tête hors cible. Orji Okwonkwo a ensuite décoché deux puissantes frappes et la dernière a nécessité un bel arrêt de la main droite du gardien vancouvérois Thomas Hasal. Finalement, Saphir Taïder a repéré Luis Binks au deuxième poteau, mais le défenseur anglais n’a pas été en mesure de cadrer sa déviation de la tête.

Après ces belles tentatives en attaque, tout s’est écroulé pour l’Impact en l’espace de quelques minutes.

Lors d'une séquence un peu chaotique à la 37e minute de jeu, Camacho, étendu dans la surface de réparation après être entré en contact avec Dajome, a asséné un coup de poing sur la jambe de Montero. L'arbitre n'a pas hésité à sévir et il a décerné un carton rouge au joueur de l'Impact.

Les Whitecaps ont eu droit à un penalty et Montero a fait payer le Français en donnant les devants aux siens.

« Dernièrement, il y a eu des erreurs individuelles et nous sommes déçus du résultat, mais en même temps, nous n'allons pas nous accabler sur un joueur », a insisté le milieu de terrain Saphir Taïder.

« Je crois que Rudy est conscient de ce qu'il a fait et qu'il est conscient que ça a fait mal à l'équipe. Ça ne sert à rien de crier après quelqu'un », a ajouté Piette.

Seulement trois minutes plus tard, alors que les Montréalais jouaient à 10 contre 11, David Milinkovic a effectué une belle course sur la gauche et il a passé le ballon à Dajome. Le Colombien a alors décoché un puissant tir qui a battu Clément Diop à sa droite.

L’Impact a repris vie à la 70e minute, quand Taïder a centré le ballon en direction de Quioto, qui s’est défait de la couverture de Ranko Veselinovic pour déjouer Hasal du pied gauche.

Les Whitecaps ont toutefois fermé pour de bon la porte de la finale à l’Impact à la 78e minute, lorsque Montero a envoyé un tir bas à la gauche de Diop, qui venait de réaliser un arrêt important.

L’Impact était privé des services d’Emanuel Maciel, qui a été suspendu deux matchs pour avoir réalisé un tacle dangereux aux dépens de Dajome, dimanche. Shamit Shome l’a remplacé dans la formation montréalaise.