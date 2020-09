Tour de France: l’Allemand Kämna met la main sur la 16e étape

L’Allemand Lennard Kämna a remporté la première étape alpine du Tour de France, mardi, après s’être détaché d’un groupe en échappée vers Villard-de-Lans.

Le cycliste de 24 ans, membre de l’équipe Bora-Hansgrohe, a lancé son attaque décisive dans l’avant-dernière montée pour s’échapper de Julian Alaphilippe, Richard Carapaz et Sébastien Reichenbach, trois rivaux au palmarès relevé.

Les favoris au classement général, dont le détenteur du maillot jaune, Primož Roglič, ont conclu dans le peloton à quelque 15 minutes derrière Kämna, qui ne représente pas une menace pour eux.

Le Québécois Hugo Houle a conclu en 57e place, à plus de 19 minutes du vainqueur.

Kämna faisait partie d’un groupe de 15 cyclistes qui s’est détaché du peloton très tôt dans le trajet de 164 km. Parmi eux, le Français Quentin Pacher a aussi tenté une échappée en solo, mais ses efforts ont rapidement été anéantis alors qu’il a été rapidement rejoint par Alaphilippe, Carapaz, Reichenbach et Kämna.

Carapaz, vainqueur du Tour d’Italie, a fait craquer Alaphilippe et Reichenbach avec quelques attaques incisives, mais n’a pas trouvé de réponse quand Kämna a lancé la sienne.

L’Allemand a été le plus rapide sur le plat pour signer sa plus importante victoire en carrière.

Au classement général, Roglič est toujours le meneur avec une avance de 40 secondes devant Tadej Pogacar. Rigoberto Uran est troisième, à 1 h 34. Houle pointe au 49e rang.

Complet au départ

Les 156 coureurs toujours en lice au Tour de France ont été autorisés à prendre le départ de cette 16e étape après la dernière ronde de tests de détection de la COVID-19.

Les 785 tests menés dimanche et lundi auprès des cyclistes et des membres du personnel des 22 équipes ont obtenu des résultats négatifs, ont annoncé les organisateurs de la Grande Boucle et les officiels de l’Union cycliste internationale.

Aucun cycliste n’a subi un test positif depuis le début de la course à Nice, le 29 août. La dernière séance de test, menée lors de la deuxième journée de repos du Tour, était la quatrième depuis le début de la compétition. Il s’agissait aussi de la dernière avant que le peloton n’atteigne les Champs-Élysées, dimanche.

Au risque d’être annulé en raison de la pandémie, le Tour a plutôt été déplacé de sa date habituelle en juillet jusqu’à la fin de l’été et est couru en respectant de stricts protocoles sanitaires. Quiconque subit un test positif est immédiatement exclu de la course — même le directeur du tournoi, Christian Prudhomme, qui a été expulsé de la bulle la semaine dernière — et toute équipe qui subirait deux tests positifs ou plus sur une période de sept jours devra abandonner.