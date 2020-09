Les Islanders se relancent face au Lightning

Brock Nelson a dénoué l’impasse alors qu’il ne restait que 3:25 à écouler au match et les Islanders de New York ont défait le Lightning de Tampa Bay 5-3, vendredi soir.

Le Lightning a effacé un retard de deux buts dans les 13 premières minutes du dernier engagement, mais Nelson a accepté une passe d’Anthony Beauvillier pour tromper la vigilance d’Andrei Vasilevskiy.

« C’est notre quatrième série. Nous avons dû nous relever de deux défaites en prolongation et passer par-dessus plein de choses, a dit Trotz. En ce moment, nous ne parlons que d’être concentrés. Ça ne veut rien dire ce qui s’est produit par le passé. Nos joueurs sont résilients et ils trouvent des façons de s’en sortir. »

Les Islanders se sont ressaisis après avoir subi un revers crève-cœur au deuxième match et ils ont réduit l’écart à 2-1 dans cette finale de l’Association de l’Est. Le quatrième duel aura lieu dimanche.

« Tu veux vraiment être en avance 3-0 plutôt que 2-1, mais c’est ça du hockey de séries, a déclaré l’attaquant du Lightning Tyler Johnson. Tu dois apprendre différentes choses. »

Nelson a également obtenu une mention d’aide dans la victoire. Cal Clutterbuck, Adam Pelech et Beauvillier ont aussi touché la cible alors que Jean-Gabriel Pageau a complété la marque dans un filet désert. Semyon Varlamov a conclu la rencontre avec 34 arrêts pour les Islanders.

Tirant de l’arrière 3-1 en troisième période, le Lightning a vu Ondrej Palat et Tyler Johnson enfiler l’aiguille pour créer l’égalité. Johnson a fait dévier un tir de la pointe d’Erik Cernak derrière Varlamov.

« Nous leur avons donné cette victoire sur un plateau d’argent, a observé l’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper. C’est de notre faute. Nous avons pris de mauvaises décisions. »

La formation de Tampa Bay devait se passer des services de son meilleur pointeur, Brayden Point, et d’un autre joueur clé, Alex Killorn. Point s’est blessé alors que Killorn a récolté une suspension d’un match pour avoir plaqué Nelson de dos lors de la dernière partie.

Même s’ils ont perdu le deuxième match dans les dernières secondes, les Islanders ont amorcé la journée de vendredi avec un sentiment de pouvoir remonter la pente.

Clutterbuck a ouvert le pointage et Pelech a inscrit son premier but en carrière en séries pour procurer une avance de 2-1 aux Islanders au deuxième tiers.

Deux minutes plus tard, Nelson a contourné le filet et il a repéré Beauvillier seul devant Vasilevskiy. Le Québécois n’a pas raté pareille occasion et il a porté la marque à 3-1.

« J’ai trouvé que nous avons joué un bon match, a indiqué Palat. Ils menaient 3-1 et nous sommes sortis avec force en troisième période. Nous avons commis quelques erreurs et ils en ont profité. »