Ewan remporte la 11e étape du Tour de France, mais Roglic demeure en jaune

L’Australien Caleb Ewan s’est adjugé sa deuxième victoire d’étape au Tour de France cette année à l’issue d’un sprint final chaotique qui a culminé avec une pénalité imposée à Peter Sagan pour avoir bousculé un adversaire.

Sagan, pris en étau contre la barrière de sécurité du côté droit de la dernière ligne droite, s’est créé de l’espace en assénant un coup d’épaule au Belge Wout Van Aert.

Ce geste a privé Sagan de sa deuxième place dans l’étape, derrière Ewan. Le Slovaque a été relégué au 85e échelon.

L’Irlandais Sam Bennett a donc été promu au deuxième rang, et Van Aert en troisième position.

Le Québécois Hugo Houle de l’équipe Astana a de nouveau bien fait en terminant 49e, au sein du peloton principal. Il est 62e au classement cumulatif.

Après l’incident, Van Aert et Sagan ont eu une vilaine prise de bec.

« Il n’y avait pas d’espace, et si tu utilises tes coudes pour t’en créer, alors tu enfreins les règlements », a dit Van Aert, qui a signé deux victoires d’étape cette année.

« C’est déjà assez dangereux comme ça, et j’ai été surpris et stupéfait lorsque j’ai ressenti son geste, a-t-il ajouté. J’ai vraiment eu peur. »

Au classement général, Primoz Roglic a opté pour une approche conservatrice tout au long de l’étape vers Poitiers pour préserver son maillot jaune de meneur.

Ewan est parvenu à se faufiler devant Bennett dans les derniers mètres de la 11e étape et l’a devancé par une roue au fil d’arrivée.

« Ç’a été mouvementé, très mouvementé, a confié Ewan. Assez fou. »

L’étape de 167 km s’était mise en branle sur la côte Atlantique de la France.

Ewan, qui est âgé de 25 ans, avait aussi gagné la troisième étape pour l’équipe Lotto Soudal, et celles-ci s’ajoutent à ses trois victoires d’étape acquises l’an dernier à la Grande Boucle.

La dernière semaine et demie du Tour de France mettra en vedette les cyclistes qui tenteront de soutirer le maillot jaune à Roglic. Il dispose d’une avance de 21 secondes devant Egan Bernal, le champion de l’an dernier, et de 28 secondes devant le Français Guillaume Martin, troisième au classement général.

Jeudi, les 161 cyclistes toujours en lice s’attaqueront à la plus longue étape de la Grande Boucle : une aventure de 218 km entre Chauvigny et Sarran. Ce sera suivi vendredi d’une étape encore plus corsée qui se terminera au sommet d’un col, et qui pourrait susciter de belles bagarres entre les principaux prétendants au titre.