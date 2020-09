Le parcours de Denis Shapovalov s’arrête en quarts de finale à Flushing Meadows

Le beau parcours du Canadien Denis Shapovalov aux Internationaux des États-Unis s’est arrêté en quarts de finale.

Âgé de 21 ans, Shapovalov a été vaincu par l’Espagnol Pablo Carreno Busta en cinq manches de 3-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 0-6, 6-3, mardi soir.

L’affrontement a duré pendant quatre heures et neuf minutes sur le stade Arthur Ashe.

Carreno Busta, la 20e tête de série du tournoi, disputera maintenant la victoire à Alexander Zverev.

La disqualification de Novak Djokovic et les absences de Rafael Nadal et Roger Federer à Flushing Meadows présentent une belle occasion à Zverev de remporter un premier titre en Grand Chelem.

Cinquième tête de série, Zverev a atteint le carré d’as des Internationaux des États-Unis en venant de l’arrière pour vaincre Borna Coric, classé 27e , 1-6, 7-6 (5), 7-6 (1), 6-3.

« La nouvelle concernant Novak nous a tous surpris et évidemment, pour les plus jeunes comme moi, c’est une énorme occasion. Mais nous devons baisser la tête et faire notre travail », a expliqué Zverev, qui a atteint les demi-finales d’un deuxième tournoi du Grand Chelem consécutif.

Zverev a fait fi de 12 doubles fautes et 46 fautes directes pour vaincre Coric.

« J’avais le sentiment que j’étais en contrôle du match. Je le voyais éprouver des difficultés et il ne jouait pas son meilleur tennis », a mentionné Coric.

Zverev a toutefois été de plus en plus agressif, décidant notamment de tenter l’équivalent de deux premières balles de service plutôt qu’une deuxième plus lente. Cet ajustement l’a en partie aidé à remporter le duel.

« Je ne veux pas m’arrêter ici », a insisté Zverev.

Zverev avait atteint les demi-finales d’un majeur pour la première fois de sa carrière à Melbourne, en janvier, où il s’était incliné devant Dominic Thiem, tombeur de Félix Auger-Aliassime lundi.

Pour la première fois en 17 ans en tournoi majeur, aucun des hommes participant aux quarts de finale à Flushing Meadows n’avait remporté un titre du Grand Chelem.

Des remontrances pour Gilbert

L’absence de spectateurs fait en sorte que l’ambiance est pour le moins feutrée sur les courts pour cette édition, mais Zverev souhaiterait que ce le soit davantage.

Avant de servir au troisième set, Zverev a fait une pause pour servir des remontrances au commentateur d’ESPN Brad Gilbert, posté en bordure du court.

« Tu parles trop fort, mec », lui a dit Zverev.

« Oh, je suis désolé », a répondu un Gilbert repentant.

« Je peux entendre absolument tout ce que tu dis », a ajouté Zverev.

Gilbert venait juste de commenter sur les — jusque-là — neuf doubles fautes de Zverev dans ce duel serré. Avec le silence rétabli, Zverev a pu conserver son service pour faire 3-3.