Les Golden Knights blanchissent les Stars

Paul Stastny a touché la cible, Robin Lehner a été parfait devant 24 lancers et les Golden Knights de Vegas ont blanchi les Stars de Dallas 3-0, mardi soir.

Le but de Stastny en deuxième période a mis fin à une disette de plus de 276 minutes sans but par un attaquant des Golden Knights. William Karlsson et Tomas Nosek ont complété le pointage pour la troupe du Nevada.

Lehner a enregistré un quatrième blanchissage depuis le début des séries. Ses trois dernières victoires ont été obtenues par jeu blanc.

Les Golden Knights ont créé l’égalité 1-1 dans cette finale de l’Association de l’Ouest. Le troisième affrontement aura lieu jeudi soir.

« Nous jouons plus en équipe et nous nous soutenons l’un et l’autre, a déclaré Nosek. Enfin, nous marquons des buts aussi. Ça faisait un petit bout. »

Après avoir eu de la difficulté à tromper la vigilance du gardien des Canucks Thatcher Demko, les Golden Knights ont finalement ressemblé à l’équipe qui avait obtenu la première tête de série lors du tournoi à la ronde.

Le retour de Ryan Reaves a bien illustré cela. Le quatrième trio composé de Reaves, Nosek et William Carrier n’a pas mis de temps avant de jouer des épaules. Les Golden Knights ont dicté le jeu physique un peu comme les Stars l’avaient fait il y a deux jours.

Après une première période sans but, Stastny a redirigé une rondelle envoyée par Max Pacioretty. Karlsson a doublé l’avance des Golden Knights lors d’un avantage numérique, alors que le gardien Anton Khudobin avait la vue voilée.

Le défenseur Shea Theodore, le seul joueur des Golden Knights qui a déjoué Demko lors des trois derniers matchs de la série contre les Canucks, avait semblé accentuer l’avance à 3-0, mais l’entraîneur-chef des Stars, Rick Bowness, a contesté avec succès une obstruction envers Khudobin.

Ce ne fut que partie remise pour la formation de Las Vegas, qui a vu Nosek compléter un superbe tic-tac-toe orchestré par Chandler Stephenson et Nicolas Roy.

Après avoir alloué trois buts en 27 lancers, Khudobin a été retiré de la rencontre après le deuxième entracte. Le gardien recrue Jake Oettinger a effectué ses débuts dans la LNH et il a finalement conclu la partie avec cinq arrêts en autant de tirs pour les Stars.