Le Lightning éblouit les Islanders

Brayden Point a marqué deux buts et il a ajouté trois aides, guidant le Lightning de Tampa Bay vers une victoire facile de 8-2 contre les Islanders de New York, lundi soir.

Le Lightning n’avait pas joué depuis le 31 août et il n’a montré aucun manque de synchronisme. Ce fut plutôt l’inverse, alors que la troupe de Tampa Bay a inscrit trois buts en neuf tirs à mi-chemin en première période.

Nikita Kucherov a ajouté quatre assistances et il a marqué un 34e but en carrière en séries, devançant Martin St-Louis au premier rang de l’histoire du Lightning à ce chapitre.

Yanni Gourde a ajouté deux buts, Victor Hedman a amassé un but et deux mentions d’aide alors que Ryan McDonagh et Ondrej Palat ont touché la cible une fois chacun pour le Lightning.

L’équipe floridienne s’est propulsée en avant 1-0 dans cette finale de l’Association Est. Le deuxième affrontement aura lieu mercredi.

Andrei Vasilevskiy a repoussé 23 lancers dans la victoire et son équipe a signé un cinquième gain consécutif.

Les Islanders, qui ont dû voyager dimanche après avoir éliminé les Flyers de Philadelphie en sept matchs, ont eu l’air fatigués et ils ont manqué de rythme.

Thomas Greiss, qui avait réalisé 16 arrêts pour enregistrer un premier jeu blanc en carrière en séries, samedi, a été chassé après avoir donné trois buts en neuf tirs. Son remplaçant, Semyon Varlamov, a cédé cinq fois en 25 lancers.

Jordan Eberle a brièvement créé l’égalité 1-1 lors d’un avantage numérique. Nick Leddy a marqué l’autre but des Islanders, qui sont la seule équipe encore en action à avoir participé à la ronde de qualification de la LNH.

Le Lightning a égalé son plus haut total de buts dans un match de séries et les Islanders ont égalé leur plus haut total de buts alloués lors d’une partie éliminatoire.