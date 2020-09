Messi reprend l’entraînement après avoir décidé de rester à Barcelone

Lionel Messi a repris l’entraînement avec le FC Barcelone, lundi, près de deux semaines après avoir annoncé au club qu’il voulait partir.

Après avoir changé d’avis à contrecœur, Messi était de retour avec l’équipe pour se préparer à la nouvelle saison. Le club a déclaré qu’il s’entraînait séparément du reste de l’équipe car il devait encore subir un deuxième test de coronavirus avant de rejoindre ses coéquipiers.

Messi a révélé la semaine dernière qu’il n’était pas heureux à Barcelone, mais qu’il préférait rester plutôt que de se lancer dans une bataille juridique avec le « club de sa vie ». Il voulait partir sans pénalité, mais le club catalan a déclaré que la clause contractuelle qu’il évoquait était déjà expirée ; il doit donc rester au moins jusqu’à la fin de son contrat en juin 2021.

Messi a informé Barcelone qu’il voulait partir le 25 août et il ne s’était pas présenté aux tests pour la COVID-19 requis par l’équipe il y a une semaine. Il ne s’était pas non plus présenté lorsque ses coéquipiers avaient repris l’entraînement la semaine dernière.

La ligue espagnole commence ce week-end, mais Barcelone ne commencera sa saison qu’à la fin du mois avec un match à domicile contre Villarreal.

Messi a été l’un des premiers à arriver, lundi, au centre d’entraînement de l’équipe à Barcelone. Il devait rencontrer personnellement pour la première fois le nouvel entraîneur Ronald Koeman.

Koeman a remplacé Quique Setién après la défaite embarrassante de 8-2 de l’équipe contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, le 14 août.

L’entraîneur néerlandais a parlé à Messi peu de temps après cette défaite et a été informé par la vedette argentine qu’il ne s’attendait pas à rester.

Le président du club, Josep Bartomeu, a déclaré plus tard que garder Messi était une priorité, car le projet de Koeman tournait autour du joueur.

Messi s’est plaint de Bartomeu après avoir annoncé qu’il resterait, affirmant que le président n’avait pas tenu parole de le laisser partir après la saison. Messi a déclaré qu’il avait dit à Bartomeu qu’il voulait partir plusieurs fois au cours de la saison.

Barcelone a vu ses deux premiers matchs de championnat espagnol reportés, car il a joué plus tard dans la saison en Ligue des champions. Le club a prévu un match amical contre le club de troisième division Nasti, samedi.