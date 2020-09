Shapovalov atteint les quarts de finale aux Internationaux des États-Unis

Le Canadien Denis Shapovalov a atteint les quarts de finale des Internationaux des États-Unis grâce à une victoire de 6-7 (0), 6-3, 6-4, 6-3 contre la septième tête de série David Goffin, dimanche.

Âgé de 21 ans, Shapovalov est la 12e tête de série à Flushing Meadows et il est devenu le premier Canadien de l’histoire du tournoi à se rendre en quarts de finale.

Deux autres Canadiens pourraient l’accompagner s’ils remportent leur match de lundi, soit Félix Auger-Aliassime (no 15) et Vasek Pospisil. La Canadienne Bianca Andreescu a quant à elle gagné à New York en 2019.

Shapovalov croisera maintenant le fer avec Pablo Carreño Busta (no 20), qui a progressé quand le favori Novak Djokovic a été disqualifié pour avoir accidentellement atteint une juge de ligne avec une balle.

C’est une fin surprenante pour Djokovic, qui tentait de remporter un 18e titre du Grand Chelem en carrière. Le Serbe avait amorcé la saison avec une fiche de 26-0.

« Selon les règlements en Grand Chelem et après qu’il eut intentionnellement frappé la balle dangereusement sur le terrain ou sans se soucier des conséquences, l’officiel des Internationaux des États-Unis ont disqualifié Novak Djokovic du tournoi 2020 », a annoncé dans un communiqué l’Association américaine de tennis (USTA).

L’USTA a ajouté que parce qu’il avait été disqualifié, Djokovic perdra tous ses points de classement obtenu pendant le tournoi et il écopera une amende correspondant au montant d’argent qu’il a amassé pendant le tournoi.

Alors que le champion en 2019, Rafael Nadal, et que le meneur de tous les temps au chapitre des titres en Grand Chelem, Roger Federer, ont déclaré forfait pour le tournoi, Djokovic est arrivé à New York en tant que favori.

En 2017, Shapovalov a été disqualifié d’un match de la Coupe Davis lorsqu’il a atteint au visage l’arbitre principal avec une balle.