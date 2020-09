Zdeno Chara sera-t-il de retour la saison prochaine?

Les Bruins de Boston ont une grande question sans réponse cet automne. Une question de six pieds neuf pouces, pour être précis.

Les champions du trophée des Présidents espèrent connaître un autre long parcours avec le noyau qui leur a permis de gagner la Coupe Stanley en 2011 et de retourner en finale à deux autres reprises. Cependant, on ne connaît pas encore les intentions de Zdeno Chara, le capitaine des Bruins maintenant âgé de 43 ans.

« Est-ce que certains de ces gars-là ont vieilli ou ils ont encore beaucoup à offrir ? Honnêtement, je crois qu’ils ont des choses à offrir », a insisté l’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, lors d’une visioconférence de fin de campagne, mercredi.

Les Bruins dominaient la LNH avec 100 points au compteur quand la saison a été interrompue par la pandémie de COVID-19 en mars. Quand le jeu a repris cinq mois plus tard, l’équipe a eu de la difficulté à se remettre en marche. Les Bruins ont perdu leurs quatre rencontres de la ronde de classement, héritant de la quatrième tête de série. Après avoir éliminé les Hurricanes de la Caroline en cinq rencontres, ils ont été vite écartés par le Lightning de Tampa Bay en cinq matchs lors des demi-finales de l’Association de l’Est.

« Nous sommes capables de mieux faire, a affirmé Cassidy. Je crois que ce groupe peut mieux faire. »

La question est de savoir qui fera toujours partie de ce groupe lorsque la prochaine saison de la LNH commencera. Le défenseur Torey Krug et l’attaquant Joakim Nordstrom peuvent devenir joueurs autonomes sans compensation. Les vétérans Patrice Bergeron et David Krejci sont dans la mi-trentaine. Et il y a Chara.

Le lauréat du trophée Norris en 2009 a affirmé après l’élimination des Bruins lundi soir qu’il n’avait pas encore décidé s’il serait de retour — avec les Bruins ou ailleurs.

« Nous venons tout juste de terminer le match, et je veux garder l’esprit ouvert », avait-il dit.

Il reste cinq joueurs chez les Bruins qui ont remporté les grands honneurs avec l’équipe en 2011 : Chara, Bergeron, Krejci, Brad Marchand et Tuukka Rask, qui était l’auxiliaire à Tim Thomas. La direction de l’équipe espère que des joueurs comme Charlie McAvoy, Jake DeBrusk et Sean Kuraly sont prêts à prendre des responsabilités encore plus importantes.

« Nous avons énormément confiance en notre noyau, qui transporte l’équipe sur ses épaules depuis des années. Mais ça prend toujours la contribution des 20 joueurs et il y en a qui doivent prendre la relève de temps en temps, a noté Cassidy. Le message est de dire que nous comptons sur eux. […] Qu’il est temps pour eux de prendre les choses en main. »

Cassidy a aussi levé le voile sur l’état de santé de certains joueurs pendant les séries. Le franc-tireur David Pastrnak était ralenti par une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée. Pastrnak et Ondrej Kase se sont entraînés hors de la bulle des Bruins avant la reprise des activités et ont dû passer quelques jours en quarantaine.

« Leur condition physique n’était pas au niveau requis », a admis Cassidy.

Cassidy a également indiqué que Rask, qui a décidé de quitter la bulle de la LNH après avoir disputé quatre rencontres pour être auprès de sa famille, était blessé à un doigt. Il a aussi noté que Bergeron, Kuraly, Marchand, Brett Ritchie et Chris Wagner étaient affectés par des blessures. Chara a subi un examen aux rayons X après avoir bloqué un tir avec un pied lors du dernier match.