Ambiance «un peu triste» aux Internationaux des États-Unis

En avril, il était impensable de croire que les Internationaux des États-Unis seraient présentés dans leur plage habituelle, tôt en septembre.

La pandémie de coronavirus frappait New York de plein fouet. Un édifice du complexe de tennis avec des terrains intérieurs avait été converti en hôpital.

La société était mise en pause en raison de la pandémie, tout comme le monde du sport. Wimbledon a été annulé pour une première fois en 75 ans, les Internationaux de France ont été remis et l’Association de tennis des États-Unis (USTA) a longuement songé à la possibilité de déplacer son tournoi phare.

Lundi, les Internationaux des États-Unis commenceront comme prévu, mais sans la présence de spectateurs dans les gradins et sans un joueur qui a eu un résultat positif au test de COVID-19.

Le Français Benoît Paire, 17e tête de série, a été remplacé au tableau principal dimanche, un rappel des efforts pour empêcher le contexte de forcer l’annulation du tournoi du Grand Chelem.

Il y a d’autres rappels sur le site de la compétition, notamment les panneaux de consignes installés un peu partout.

« Gardez-nous tous en sécurité. Merci de porter un couvre-visage et de garder vos distances. »

« À moins que vous mangiez, merci de porter un couvre-visage dans l’espace de restauration. »

« Nous sommes de retour ! Mais pas les accolades. Dites bonjour d’une nouvelle façon : une accolade à distance, un contact rapide des coudes. Évitez les accolades et les saluts du poing. »

« Gardez la bulle sécuritaire. Contactez-nous si vous assistez à un comportement non sécuritaire », suivi d’un numéro pour appeler.

Les étalages des boutiques sont vides. À la place d’un grand espace pour que les partisans mangent ou magasinent en parlant tennis, il y a un espace pour permettre aux joueurs de passer le temps, avec un vert de golf, des paniers de basket-ball et un terrain d’échecs géant.

« C’est pratique quand vous voulez vous entraîner et que vous devez être quelque part à une heure précise. Il n’y a pas de trafic pour vous ralentir, a souligné Andy Murray, qui a gagné le premier de ses trois titres majeurs à Flushing Meadows en 2012. Oui, c’est très tranquille. »

Murray a aussi admis que c’était une scène triste.

« Habituellement, il y a une énergie spéciale et de l’ambiance, même avant le début du tournoi, a-t-il dit. Là, il n’y a que les joueurs et leur entourage qui se promènent avec leur couvre-visage. C’est très différent et un peu triste. »

Quand le tournoi s’ébranlera lundi matin au stade Arthur-Ashe — avec des sièges couverts, dont certains avec des messages comme « New York Tough » et « Black Lives Matter » — la finaliste en 2016 et favorite chez les dames Karolina Pliskova affrontera Anhelina Kalinina en ouverture.

Les deux premières joueuses au classement mondial de la WTA, Ashleigh Barty et Simona Halep, ont préféré ne pas participer au tournoi en raison de la pandémie.

En tout, six des huit meilleures joueuses au classement sont absentes, incluant la Canadienne et championne en titre Bianca Andreescu.

Le tournoi féminin pourrait être imprévisible, malgré la présence de l’Américaine Serena Williams, détentrice de 23 titres du Grand Chelem en simple. Chez les hommes, le grand favori sera le Serbe Novak Djokovic.

Djokovic doit disputer son premier match lundi soir au stade Arthur-Ashe contre Damir Dzumhur. Naomi Osaka — qui a déclaré forfait avant la finale de l’Omnium Western & Southern, samedi, en raison d’une blessure à la cuisse gauche — a ensuite rendez-vous avec sa compatriote japonaise Misaki Doi.

« J’ai toujours adoré l’énergie de New York. Je ne pense pas être le seul à croire que c’est probablement le stade le plus dynamique dans notre sport, a dit Djokovic. C’est étrange de voir des gradins vides. »

Rafael Nadal, vainqueur l’an dernier, a décidé de ne pas participer au tournoi. Roger Federer a déclaré que sa saison 2020 était terminée après avoir subi deux opérations aux genoux.

Djokovic est classé numéro 1 au monde et présente un dossier de 23-0 en 2020, après avoir gagné le titre à l’Omnium Western & Southern, samedi.

Il a remporté cinq des sept derniers tournois majeurs, augmentant sa collection à 17 titres du Grand Chelem — trois de moins que Federer, détenteur du record, et deux de moins que Nadal.

« Vous pouvez ressentir une certaine tension autour du complexe […] parce que tout le monde doit être prudent, a indiqué Djokovic. En même temps, il est normal de vouloir porter attention aux consignes en place. »