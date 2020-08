Une première finale pour Raonic en deux ans

Milos Raonic disputera sa première finale sur le circuit de l’ATP en plus de deux ans.

Raonic, de Thornhill, en Ontario, a vaincu le Grec Stefanos Tsitsipas 7-6 (5) et 6-3 en demi-finales de l’Omnium Western & Southern vendredi. Classé 30e au monde, il affrontera dans le match de championnat le favori Novak Djokovic, qui a défait l’Espagnol Roberto Bautista Agut 4-6, 6-4 et 7-6 (0).

« Je joue bien, a dit Raonic. Je crois que je me déplace mieux qu’au cours des dernières années et ça me permet d’être en meilleure position pour être efficace. Je suis capable d’être plus agressif plus rapidement dans le point. »

Raonic n’a jamais vaincu Djokovic en 10 matchs en carrière.

L’Ontarien avait pris part à une finale de l’ATP pour la dernière fois à Stuttgart, en Allemagne, en juin 2018. Âgé de 29 ans, il a remporté huit titres en carrière, et son plus récent a été acquis à Brisbane, en Australie, en janvier 2016.

La victoire de Raonic vendredi lui a assuré une place dans le top-20 lors de la mise à jour du classement mondial la semaine prochaine.

Raonic, qui a souvent été blessé au fil des ans, a indiqué que la pause de cinq mois forcée par la pandémie de COVID-19 lui a permis d’effectuer trois blocs de six semaines d’entraînement. « J’avais la liberté de m’entraîner et de me concentrer sur des aspects précis de mon jeu », a-t-il dit.

Raonic a sauvé une balle de manche à 5-6 en première manche avant de remporter le bris d’égalité avec deux coups gagnants. Le puissant serveur a gagné 90 % des points disputés sur sa première balle de service.

Plus tôt vendredi, Naomi Osaka est passée en finale. Seule joueuse du top 10 qui reste au tableau, elle a prévalu 6-2 et 7-6 (5) contre la Belge Elise Mertens, malgré cinq doubles fautes.

La gagnante de deux tournois majeurs aura comme prochaine rivale Victoria Azarenka, tombeuse de Johanna Konta 4-6, 6-4 et 6-1.