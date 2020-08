Le Lightning écrase les Bruins 7-1

Nikita Kucherov a inscrit un but et trois mentions d’aide et le Lightning de Tampa Bay n’a fait qu’une bouchée des Bruins de Boston, mercredi soir, l’emportant 7-1 lors du troisième duel de la série de deuxième tour de l’Association Est.

Le Lightning s’est donc donné une avance de 2-1 dans la série au meilleur de sept matchs.

Alex Killorn a fait bouger les cordages à deux reprises en plus de récolter une mention d’aide. Mikhail Sergachev et Brayden Point ont tous les deux amassé un but et deux aides.

Ondrej Palat et Yanni Gourde ont également touché la cible pour le Lightning. Andrei Vasilevskiy a pour sa part réalisé 23 arrêts.

Brad Marchand a répliqué pour les Bruins. Jaroslav Halak a alloué quatre buts en 16 tirs avant d’être remplacé par la recrue Dan Vladar, qui a conclu la rencontre avec 12 arrêts au compteur.

Les Bruins tenteront de rebondir vendredi, lors du quatrième duel de la série.

Contrairement à la NBA et aux autres ligues comme la MLS et la MLB, qui ont choisi de reporter les matchs de la soirée en guise de protestation dans la foulée de l’affaire Jacob Blake, la LNH est allée de l’avant en présentant les matchs à l’horaire. Un bref « moment de réflexion » a été présenté avant l’interprétation des hymnes nationaux.

« Le racisme est ancré dans notre société depuis trop longtemps déjà, a déclaré l’annonceur des matchs au Scotiabank Arena, qui lisait un communiqué préparé par la ligue. Aujourd’hui et tous les autres jours, la LNH et la communauté hockey sont impliqués dans la lutte contre les injustices raciales.

« La LNH souhaite prendre un moment pour souhaiter un prompt rétablissement à Jacob Blake et sa famille. Nous demandons à nos partisans et nos communautés de soutenir la cause. »