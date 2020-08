Affaire Jacob Blake: la NBA doit reporter trois matchs

Après un geste marquant des joueurs en lien aux injustices sociales, la NBA a annoncé le report de trois matchs de séries prévus mercredi.

L’annonce survient après que les Bucks de Milwaukee ne se soient pas présentés pour affronter le Magic d’Orlando, à compter de 16 h.

Il devait y avoir deux autres matchs, en soirée : le Thunder d’Oklahoma City contre les Rockets de Houston, puis les Lakers de Los Angeles face aux Trail Blazers de Portland.

La NBA n’a pas annoncé de nouvelles dates et heures pour les rencontres.

Milwaukee et Los Angeles sont aux commandes 3-1. OKC et Houston sont à égalité 2-2.

Jeudi, les matchs suivants sont à l’horaire : Denver — Utah (16 h), Toronto — Boston (18 h 30) et Dallas — Clippers (21 h).

La décision des Bucks est en lien au cas impliquant Jacob Blake et la police à Kenosha, au Wisconsin.

Les joueurs du Magic et les arbitres étaient sur le terrain, mais les Bucks ne se sont pas présentés. Tout le monde a fini par quitter et du personnel a enlevé les ballons et d’autres items nécessaires pour le match.

Les Bucks avaient annoncé leur formation partante via Twitter, aux environs de 16 h 00.

Le vice-président senior des Bucks, Alex Lasry, a gazouillé ceci, peu avant 17 h 00 :

« Il y a des choses qui comptent plus que le basketball. La prise de position d’aujourd’hui des joueurs et de l’organisation montre que nous en avons vraiment assez. Il faut qu’il y ait du changement.

« Je suis incroyablement fier de nos gars et nous les soutenons à 100 %. Nous sommes prêts à aider à mettre en place de vrais changements. »

La quête de changements sociaux est un aspect important de la relance de la NBA à Disney, où « Black Lives Matter » a été peint sur les terrains. Les joueurs et les entraîneurs arborent des messages sur leurs chandails ou leurs vêtements.