Raonic seul rescapé canadien

Le Canadien Milos Raonic a accédé aux huitièmes de finale de l’Omnium Western & Southern, lundi, alors que son compatriote ontarien Denis Shapovalov et le Québécois Félix Auger-Aliassime ont vu leur parcours s’arrêter brusquement.

Raonic a vaincu le Britannique Daniel Evans 6-3 et 7-5 au deuxième tour du premier tournoi officiel du circuit de l’ATP depuis la relance des activités.

Pour sa part, Auger-Aliassime a plié l’échine 7-6 (4) et 2-6 et 6-7 (5) contre l’Américain Tennys Sandgren après un marathon de deux heures et 50 minutes de jeu. De son côté, Shapovalov a subi le même sort, s’inclinant 6-7 (4), 6-3, 4-6 aux mains de l’Allemand Jan-Lennard Struff.

Auger-Aliassime, 15e tête de série du tournoi, a réussi deux as, mais a également commis un impressionnant total de 15 doubles fautes — soit 11 de plus que Sandgren, 55e joueur mondial.

Lors du set décisif, Auger-Aliassime a inscrit un bris dès le jeu initial, qu’il a su protéger jusqu’au dixième jeu. En déficit 4-5, Sandgren a cependant récupéré ce bris sans donner un seul point à son jeune adversaire.

Lors du bris final, Auger-Aliassime détenait une avance de 5-4 et profitait de deux services consécutifs pour mettre fin au match. Sandgren a gagné ces deux points et le suivant à son service pour mettre fin au parcours d’Auger-Aliassime.

« Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’aujourd’hui a été une journée difficile, à commencer par mon service, mais aussi sur d’autres aspects de mon jeu qui ne fonctionnaient pas bien », a résumé Auger-Aliassime.

Raonic, classé 30e au monde, a exploité son puissant service pour venir à bout du 28e joueur mondial.

Il n’a pas été confronté à la moindre balle de bris et a remporté 89 pour cent de ses points avec sa première balle de service.

Raonic a claqué 23 as, contre cinq pour son adversaire.

Il affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre la cinquième tête de série, Alexander Zverev, et le Britannique Andy Murray.

Victime d’un bris lors du dernier jeu du troisième set, Shapovalov a quant à lui subi un quatrième revers consécutif contre l’Allemand, classé 34e au monde. Il a raté une belle occasion de gagner la première manche, subissant un bris alors qu’il menait 5-4. Lors du bris subséquent, il a perdu son service en trois occasions.

L’Omnium Western & Southern, qui se déroule habituellement à Cincinnati, est présenté sur le même site que les Internationaux des États-Unis cette année à cause de la pandémie de COVID-19. Aucun partisan n’a accès au site.