La bulle de la LNH représente un défi mental supplémentaire

Les hôtels sont certes luxueux, les installations et le service sont de première qualité, mais la vie à l’intérieur des deux bulles créées par la LNH n’est pas aussi rose qu’on le croit.

Après un mois passé à arpenter un tunnel qui relie son hôtel à l’amphithéâtre d’Edmonton, Rick Bowness a admis qu’il a dû à certains moments se retenir de ne pas sortir pour prendre un peu de soleil et de l’air frais qui ne provient pas d’un climatiseur.

« Si les gens croient que c’est le paradis, ils se trompent. C’est difficile mentalement. Tout le monde fait de son mieux pour s’accrocher », a évoqué l’entraîneur-chef par intérim des Stars après que son équipe a éliminé les Flames de Calgary en six matchs la semaine dernière.

« Ce ne sont pas des séries éliminatoires normales. On ne peut pas jouer notre match, sauter dans notre voiture et rentrer à la maison, ou peu importe. Ce n’est rien de tout ça. On joue, puis on rentre dans notre chambre d’hôtel, a confié Bowness en riant. Ce n’est pas aussi simple que c’en a l’air. »

Bowness a répété qu’il ne voulait pas se plaindre, mais qu’il voulait simplement rappeler les défis liés au nouveau format des séries éliminatoires de la LNH, qui n’ont toujours pas atteint leur point médian — l’objectif est de remettre la coupe Stanley au début du mois d’octobre, ou un peu avant.

« Écoutez, a-t-il poursuivi. Si vous n’êtes pas dans cette situation, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous vivons au quotidien. »

Ainsi, la fatigue liée à la vie dans la bulle est bien réelle.

Les membres des équipes qui poursuivent leur route en séries éliminatoires sont privés de leurs proches depuis plusieurs semaines déjà. Certes, la ligue leur donne accès à des arénas et à des parcs situés à proximité des bulles, et elle a également organisé des départs de golf pendant leurs journées de congé, mais ils doivent tous se retrouver dans la même navette et ne peuvent s’éparpiller un peu partout à l’extérieur de la bulle.

« C’est difficile de vivre dans un tel environnement parce que c’est comme si nous étions en prison », a évoqué le directeur général des Blackhawks de Chicago, Stan Bowman, après l’élimination de son équipe par l’Avalanche en cinq parties au premier tour.

« Quand la pandémie est arrivée, on pouvait encore sortir de la maison, se promener à l’extérieur et respirer de l’air frais, a noté Bowman. Ici, le fait qu’on soit coincé dans ces installations joue un rôle sur notre moral. On ne peut rien faire. Et après un certain temps, ça t’affecte psychologiquement. »

Le commissaire adjoint de la LNH Bill Daly a rédigé un courriel à l’Associated Press pour dire que la ligue « tente activement d’écourter au maximum la durée » des séries éliminatoires, « notamment à cause de la dynamique et des contraintes associées à la vie dans la bulle ».

C’était évident vendredi dernier, lorsque la LNH a donné le coup d’envoi au deuxième tour éliminatoire alors que le premier n’était même pas terminé. Puisque les finales d’association et la finale de la coupe Stanley doivent se dérouler à Edmonton, les deux équipes finalistes de l’Est disposeront vraisemblablement de deux jours pour s’habituer à leur nouvel environnement après leur arrivée de Toronto.

« Nous continuerons de tout faire pour “accélérer” le déroulement des séries éliminatoires », a indiqué Daly.

Il a ajouté que le circuit Bettman tente toujours d’obtenir l’approbation des autorités sanitaires afin de permettre aux proches des joueurs d’accéder à la bulle avant ou pendant les finales d’association.