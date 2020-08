Alphonso Davies et le Bayern Munich gagnent la Ligue des champions

Kingsley Coman a touché la cible en deuxième demie et le Bayern Munich a remporté la finale de la Ligue des Champions en battant le Paris Saint-Germain 1-0, dimanche.

Coman a marqué contre l’équipe de son enfance, mais seulement une poignée de personnes ont pu célébrer son but, alors que la finale avait lieu sans spectateurs, à Lisbonne.

Le Bayern Munich a été couronné champions de ce tournoi pour une sixième fois, mais pour une première fois depuis 2013.

Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas soulevé cette coupe européenne, et ce, même si le club a dépensé plus d’un milliard de dollars en neuf ans pour faire l’acquisition de joueurs talentueux.

Il s’agit d’un jour historique pour le joueur du Bayern Munich Alphonso Davies. Le jeune homme de 19 ans est devenu le premier joueur canadien de l’histoire à gagner le titre de la Ligue des Champions.

Plus de 500 millions $US ont été dépensés pour les joueurs Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, mais le Paris Saint-Germain n’a pas eu l’air dangereux contre le club allemand.

Alors que le trio offensif des Français a été frustré devant le filet adverse, c’est plutôt l’attaquant Parisien qui est venu hanter son ancienne équipe.

Âgé de 24 ans, Coman s’est approché du poteau éloigné et il a été laissé sans surveillance par la défensive du Paris Saint-Germain. Il a redirigé un centre de Joshua Kimmich à la 59e minute, inscrivant le seul but de l’affrontement.

Le Bayern Munich a connu une incroyable transformation cette saison sous la tutelle de Hansi Flick, qui a pris les rênes en novembre, alors que le club allemand occupait le quatrième rang de la Bundesliga.

Cette coupe européenne vient compléter un trio de succès pour le Bayern Munich cette saison. L’équipe a signé un huitième titre consécutif de la Bundesliga et a remporté une deuxième coupe d’Allemagne de suite.

Le Bayern Munich rejoint Liverpool en tant que sextuples champions de la Ligue des Champions. L’A.C. Milan a gagné cette coupe sept fois alors que le Real Madrid est le plus titré avec 13 victoires.