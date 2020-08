L’Impact jouera devant des spectateurs

Bien que le stade Saputo ne pourra accueillir que 250 personnes, l’Impact souhaite que les spectateurs se fassent entendre haut et fort mardi prochain, alors que le club montréalais va recommencer la saison de la MLS en affrontant les Whitecaps de Vancouver, à 20 h.

« On espère que ça donnera au moins un léger avantage du terrain, a dit jeudi le président et chef de la direction de l’Impact Kevin Gilmore, en vidéoconférence. On espère que ce seront les partisans les plus bruyants possible.

« La préférence des athlètes est de jouer devant des supporters. On sait que les gens voient le match à la télé, mais ce sont les partisans [sur place] et l’atmosphère qui procurent un avantage. On veut que les joueurs sentent que la foule est derrière eux. »

250 personnes

En raison des consignes des autorités québécoises de santé publique, le nombre maximal de spectateurs ne pourra pas excéder 250 personnes.

Une prévente exclusive réservée aux membres du club s’est mise en branle en milieu de journée jeudi, jusqu’à samedi midi.

Les sièges au coût de 49 $ plus taxes se trouveront dans les sections de 121 à 125 de la tribune sud.

Le grand public pourra ensuite obtenir des places — si ce n’est pas déjà complet —, à compter de samedi 20 h jusqu’à lundi midi.

Toutes les mesures sanitaires recommandées par la Santé publique seront mises en place au stade Saputo, a assuré l’organisation montréalaise.

La distanciation physique de deux mètres entre les personnes ne vivant pas à la même adresse devra être respectée, comme le port du masque ou du couvre-visage obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus, notamment.

De plus, la température des spectateurs sera également prélevée à l’entrée du stade, et des panneaux de protection seront installés devant les comptoirs alimentaires.