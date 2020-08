Les Bruins, le Lightning et l’Avalanche avancent

Les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay ont chacun atteint le deuxième tour des séries éliminatoires de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey, mercredi. L’Avalanche du Colorado a fait de même dans l’Association de l’Ouest.

Les premiers ont signé une victoire de 2-1 contre les Hurricanes de la Caroline. Les deuxièmes ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 5-4 en prolongation et les troisièmes ont écrasé les Coyotes de l'Arizona 7-1.

Après avoir perdu la deuxième rencontre de leur série, les Bruins ont éliminé les Hurricanes en cinq matchs grâce à deux buts réussis en avantage numérique pendant les cinq dernières minutes de la période médiane.

David Krejci a d’abord inscrit son troisième but des séries à 15:20, pendant que Sebastian Aho se trouvait au cachot.

Patrice Bergeron a ajouté le filet victorieux avec 3,5 secondes à écouler à la période, pendant une punition à Jordan Martinook.

Après un arrêt du gardien Petr Mrazek sur un tir de David Pastrnak, Bergeron s’est emparé de la rondelle derrière le filet des Hurricanes. Sans hésiter et tout en pivotant sur lui-même, Bergeron a effectué un tir qui a frappé le patin gauche de Mrazek avant de glisser derrière la ligne rouge.

Krejci et Bergeron ont obtenu une mention d’aide tandis que Pastrnak, qui n’avait pas joué depuis le premier match, récoltait deux aides.

Haydn Fleury avait donné l’avance aux Hurricanes à 9:35 du premier vingt.

Les Bruins ont tenu le coup en troisième période, ne permettant aux Hurricanes que six tirs vers Jaroslav Halak en troisième période, et 24 au total.

Les Bruins ont entamé les séries éliminatoires à titre de vainqueurs du trophée des Présidents après une récolte de 100 points pendant la saison régulière. Ils ont cependant perdu leurs trois matchs du tournoi de classement pour aboutir au quatrième rang du classement général dans l’Association Est.

Point joue les héros

Un peu plus tôt, mercredi, Brayden Point a inscrit son cinquième but des séries éliminatoires à 5:12 de la première période de prolongation pour procurer une victoire de 5-4 au Lightning de Tampa Bay, éliminant du même coup les Blue Jackets de Columbus en cinq parties.

Point a accepté une passe de Nikita Kucherov dans l’enclave avant de déjouer le gardien des Blue Jackets d’un tir du revers dans le haut du filet.

Point avait aussi inscrit le filet victorieux lors du premier match de la série au meilleur des sept rencontres, un marathon qui s’était poursuivi pendant cinq périodes supplémentaires et qui s’était révélé le quatrième plus long match de l’histoire de la LNH.

Tyler Johnson, Blake Coleman Kevin Shattenkirk et Anthony Cirelli ont complété la marque pour le Lightning, qui a aussi bénéficié des 28 arrêts du gardien Andrei Vasilevskiy.

Kucherov s’est également signalé avec trois mentions d’assistance pour la formation floridienne, qui a ainsi vengé son élimination en quatre petites parties par les Jackets au premier tour éliminatoire la saison dernière.

« Nous avions 422 jours pour y réfléchir, mais qui compte ? » a questionné l’entraîneur-chef du Lightning Jon Cooper, qui a insisté avant le début de la série pour dire qu’il ne s’agissait pas d’une rédemption pour son équipe, puisque les deux clubs ont passablement changé depuis l’an dernier.

« Nous voulons poursuivre notre route, peu importe l’identité de nos adversaires, a poursuivi Cooper. Le hasard nous a permis d’obtenir une deuxième occasion [contre eux], et il faut savoir en profiter quand ça se présente, car c’est rare que ça se produit. »

Nick Foligno, Kevin Stenlund, Alexander Wennberg et Oliver Bjorkstrand ont assuré la riposte du côté des Blue Jackets. Joonas Korpisalo a réalisé 20 arrêts dans la défaite des siens.

L’Avalanche dominante

À Edmonton, en soirée, Nazem Kadri a marqué deux buts en première période pour un deuxième match d’affilée, et l’Avalanche du Colorado a mérité son billet pour la deuxième ronde des séries éliminatoires.

Photo: Jason Franson La Presse canadienne

Après avoir concédé le troisième match par un score de 4-2 samedi, l’Avalanche a remporté les deux suivants par un score combiné de 14-2, et a éliminé les Coyotes en cinq rencontres.

Si le premier vingt a appartenu à Kadri, la deuxième période a été celle de Nathan MacKinnon. Le candidat au trophée Hart a récolté deux buts et une aide pendant la période médiane. Il avait également obtenu une aide sur le premier but de Kadri, marqué en avantage numérique à 4:39.

Samuel Girard, Nikita Zadorov et Samuel Girard ont réussi les autres buts de l’Avalanche, qui a dirigé 36 rondelles vers Darcy Kuemper et Antti Rantta. Kuemper a cédé sa place après avoir été victime de six buts sur 30 tirs en 40 minutes de jeu.

Compher a ajouté une aide pendant que Gabriel Landeskog, Andre Burakovsky et Mikko Rantanen amassaient deux aides chacun.

Clayton Keller a marqué l’unique filet des Coyotes à 6:51 de la troisième période alors que l’Avalanche menait déjà 6-0.

Le gardien Philipp Grubauer a repoussé 23 des 24 tirs auxquels il a fait face.