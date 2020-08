Le Canadien subit un autre jeu blanc, 2-0, et fera face à l’élimination

Le Canadien de Montréal a subi un deuxième revers d’affilée par blanchissage aux mains des Flyers de Philadelphie, cette fois par le score de 2-0 lors du quatrième match de sa série de premier tour de l’Association Est, mardi après-midi au Scotiabank Arena de Toronto.

Après avoir été rossés lors du deuxième match, Carter Hart et les Flyers dominent la série avec trois victoires contre une.

Hart a bloqué les 29 tirs auxquels il a fait face et il a maintenant blanchi le Canadien pendant un peu plus de 122 minutes, soit depuis le but de Joel Armia vers la fin de la deuxième période vendredi dernier.

Le dernier but du Tricolore a été celui de Jesperi Kotkaniemi contre Brian Elliott, en milieu de troisième période vendredi.

Michael Raffl, en première période, et Philippe Myers, tard en deuxième période, ont déjoué Carey Price, qui a fait face à 22 rondelles.

Les Flyers auront l’occasion d’éliminer le Canadien dès mercredi soir.

Changements de part et d’autre

Autant Kirk Muller que son rival Alain Vigneault avaient apporté des changements à leur formation. Pendant que James van Riemsdyk et Nicolas Aubé-Kubel étaient inactifs du côté des Flyers, Muller a joué dans ses trios en ramenant, notamment, Phillip Danault au centre de Tomas Tatar et de Brendan Gallagher.

L’initiative a failli porter fruit dès la première minute de jeu quand Tatar a servi une belle passe à Danault, dans l’enclave, sauf que le tir du joueur de centre du Canadien a raté l’objectif.

Le Tricolore a eu une autre véritable chance de marquer avec environ six minutes à jouer à l’engagement quand Paul Byron a tenté de profiter d’un retour de lancer de Jeff Petry pour pousser le disque dans un filet grand ouvert. Toutefois, le défenseur Ivan Provorov est intervenu avec son bâton et fait dévier la rondelle par-dessus le filet de Hart.

Entre ces deux séquences, les Flyers ont exploité leur meilleure chance de marquer. Après un revirement à la ligne bleue du Canadien, Sean Couturier a laissé la rondelle derrière lui à Raffl, qui a battu Price en haut du bouclier, grâce à un tir des poignets de qualité à 6:32.

Le Canadien a mieux joué en deuxième période, tout particulièrement pendant la première moitié de l’engagement. Il s’est vu offrir un premier avantage numérique dans le match lorsque Scott Laughton a fait tomber Artturi Lehkonen à la suite d’une mise en jeu dans le territoire du Canadien avec neuf minutes à jouer. Le Tricolore n’a rien généré.

Quelque quatre minutes après la fin de cette supériorité numérique, le Canadien s’est retrouvé devant un déficit de deux buts quand un tir inoffensif, en apparence, de Myers a frappé l’intérieur du bâton de Price avant de passer sous le bras du gardien du Tricolore et aboutir dans le filet.

C’était la première fois depuis le début de la série que les Flyers se donnaient une avance de deux buts, et la côte s’est avérée trop abrupte à remonter pour le Canadien malgré une douzaine de tirs au troisième vingt.