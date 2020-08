La saison de football canadien est annulée

La Ligue canadienne de football a annulé sa saison 2020 dans la foulée de la pandémie de la COVID-19.

Ce sera la première fois que la Coupe Grey ne sera pas décernée depuis 1919.

La ligue met ainsi un point final à sa tentative de présenter une saison écourtée dans la bulle de Winnipeg.

Les dirigeants de la ligue avaient annoncé à la fin du mois de juillet qu’ils avaient sélectionné Winnipeg pour accueillir leurs activités dans le cadre d’une saison régulière de six matchs, qui aurait été suivie d’éliminatoires à huit équipes.

Ce plan était toutefois conditionnel à l’octroi d’une aide financière du gouvernement fédéral, à l’amendement de la convention collective en vigueur et à l’approbation d’un protocole de santé et de sécurité des joueurs.

« Les gouverneurs ont décidé que c’était dans l’intérêt supérieur de la LCF de se concentrer sur son avenir », a révélé le commissaire Randy Ambrosie dans un communiqué.

« Nous sommes entièrement investis dans l’avenir notre ligue et dans notre vision d’une ligue plus forte, plus solide et plus internationale. »