L’inscription du nom de Fredy Villanueva sur un maillot de l’Impact suscite des critiques

L’Impact de Montréal s’est retrouvé sous le feu des critiques en fin de semaine, après avoir publié sur Facebook la photo du chandail de son joueur Anthony Jackson-Hamel sur lequel est inscrit le nom de Fredy Villanueva.

« C’est à nous tous de faire une différence, ensemble, tous les jours », a écrit l’équipe de soccer dans sa publication se voulant en soutien au mouvement Black Lives Matter. Elle a également ajouté un lien vers une page de son site Web, consacrée à des ressources d’information sur le racisme systémique et listant plusieurs organismes communautaires de la métropole.

La publication faite en milieu de journée vendredi a généré un millier de réactions et plus de 950 commentaires, négatifs pour la très vaste majorité. Si quelques internautes ont salué le geste de l’Impact de Montréal, des centaines d’autres ont accusé l’organisation d’avoir manqué de jugement, taxant notamment Villanueva de « criminel ».



Dans sa publication, l’Impact a également publié une photo montrant le chandail de Rod Fanni, sur lequel a été ajouté, sous le numéro 7, le nom d’Adama Traoré. Le Français, alors âgé de 24 ans, avait perdu la vie peu de temps après son interpellation musclée par la police en juillet 2016.

Fredy Villanueva est tombé sous les balles d’un policier en août 2008 dans un parc de Montréal-Nord. Son décès avait déclenché de violentes manifestations. Douze ans plus tard, le sujet reste délicat. « C’est un sujet qui polarise beaucoup à Montréal-Nord, et tout le monde a son opinion sur Fredy Villanueva, sur les émeutes et l’impact que tout ça a eu ici», avait d’ailleurs indiqué en entrevue en 2018 la mairesse de l’arrondissement, Christine Black.

Selon l’enquête du coroner publié cinq ans après le drame, le jeune homme de 18 ans a été tué alors qu’il n’essayait pas « de s’en prendre sérieusement » à l’agent Jean-Loup Lapointe, qui avait craint d’être désarmé. Formulant 22 recommandations pour le Service de police de la Ville de Montréal, l’École nationale de police et le ministère de la Sécurité publique, le coroner avait toutefois refusé de condamner la conduite du policier.

Plusieurs internautes se demandaient si les joueurs concernés allaient revêtir ce chandail lors du prochain match de l’Impact, le 25 août prochain au stade Saputo. Au moment où ces lignes étaient écrites, l’Impact de Montréal n’avait pas répondu à nos demandes.

Lors du tournoi de relance de la MLS, en juillet, l’entraîneur-chef du Bleu-blanc-noir, Thierry Henry, avait gardé un genou au sol pendant 8 minutes 46 secondes au début du match contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, pour rappeler la mort de George Floyd, un homme noir qui a perdu la vie à la suite d’une intervention policière en mai, à Minneapolis.

Lors de la reprise du championnat de la NBA, le mois dernier aussi, la ligue avait autorisé les joueurs à porter des messages choisis parmi une liste d’une trentaine de slogans, tels que « Black Lives Matter » « I Can’t Breathe » (je ne peux pas respirer), « Justice », « Peace » (paix), « Equality » (égalité), « Freedom » (liberté) ou « Anti-Racist ».



Avec La Presse canadienne et l'Agence France-Presse