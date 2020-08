Les Islanders creusent leur avance sur les Capitals

Mathew Barzal a marqué à la première période de prolongation et les Islanders de New York ont défait les Capitals de Washington 2-1 lors du troisième match de leur série de première ronde de l’Association Est dimanche après-midi, à Toronto.

Avec ce gain, les Islanders se sont donné une avance de 3-0 dans leur série au meilleur de sept matchs. Quant aux Capitals, ils risquent de subir l’élimination au premier tour pour une deuxième année d’affilée, après avoir gagné la coupe Stanley en 2018. La quatrième partie de la série doit avoir lieu mardi soir, au Scotiabank Arena.

Utilisant sa grande vitesse, Barzal a réussi à se glisser entre les défenseurs Brendan Dillon et John Carlson à la ligne bleue des Capitals, où il a reçu une courte passe de Jordan Eberle. Patinant le long du flanc droit, Barzal a réussi à couper au filet de Braden Holtby, malgré les efforts de Carlson pour le contrer, et a glissé la rondelle du revers derrière le cerbère des Capitals.

Anders Lee a donné l’avance aux Islanders avec un peu plus de cinq minutes à jouer en première période. Evgeny Kuznetsov a créé l’égalité à 5:50 du deuxième vingt, pendant un avantage numérique.

Semyon Varlamov a réalisé 22 arrêts devant les filets des Islanders, qui avaient balayé les Penguins de Pittsburgh en première ronde en 2019. À l’autre extrémité, Holtby a stoppé 32 tirs.

Victoire des Flames

Tyler Seguin a trouvé le fond du filet avec moins de quatre minutes à écouler à la première période de prolongation et les Stars de Dallas ont signé un gain de 5-4 face aux Flames de Calgary lors du quatrième match de leur série de premier tour de l’Association Ouest, dimanche après-midi à Edmonton.

Ainsi, les Stars et les Flames se retrouvent à égalité avec deux victoires de chaque côté. Le cinquième match aura lieu mardi.

Seguin a fait dévier un tir du défenseur John Klingberg, qui s’était frayé un chemin jusqu’au filet et derrière le gardien Cam Talbot, malgré une lourde circulation devant le but. À l’origine, le but avait été crédité au défenseur suédois.

Dans la victoire, Joe Pavelski a réalisé un tour du chapeau. Il a enfilé son troisième but de la rencontre — et son cinquième depuis le début des séries — à 19:48 de la troisième période pour forcer la prolongation.

Denis Gusarov a complété la marque pendant que le gardien Anton Khudobin repoussait 36 tirs.

Sam Bennett, avec un doublé, Johnny Gaudreau et Tobias Rieder ont riposté pour les Flames.

Auteur d’un blanchissage lors du match précédent, Talbot a fait face à un bombardement en règle, au point de devoir réaliser 57 arrêts.