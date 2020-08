En l’absence de Claude Julien, le Canadien renverse les Flyers 5-0

Claude Julien devait avoir un large sourire en regardant sa troupe en action, vendredi.

En l’absence de son entraîneur-chef, le Canadien a été impérial face aux Flyers de Philadelphie et la formation montréalaise a remporté le deuxième match de sa série quart de finale de l’Association de l’Est par la marque de 5-0.

La série est égale 1-1. Le match no 3 sera présenté dimanche, à 20 h.

Julien devait rentrer à Montréal vendredi pour se reposer, un jour après qu’on lui ait installé une endoprothèse dans une artère coronaire pour le soulager de douleur à la poitrine. Kirk Muller a hérité des fonctions d’entraîneur-chef du Canadien pour au moins le reste de la série face aux Flyers.

Tomas Tatar a donné le ton au match en marquant le premier de ses deux buts de la rencontre après un peu plus d’une minute de jeu. Jesperi Kotkaniemi a également réussi un doublé, tandis que Joel Armia a aussi marqué un but. Max Domi a amassé trois aides et Victor Mete, deux.

Les Flyers n’ont jamais été en mesure de freiner l’élan du Canadien. Et quand ils ont cogné à la porte, Carey Price s’est assuré de ne pas les laisser l’entrouvrir.

Price a été intraitable, effectuant 30 arrêts pour réussir son deuxième blanchissage depuis le début du tournoi de relance de la LNH.

À l’autre bout de la patinoire, Carter Hart a cédé quatre buts sur 26 tirs, avant de céder sa place à Brian Elliott tard en deuxième période. Elliott a accordé un but sur six lancers.

Jake Evans était de retour dans la formation du Canadien, lui qui était absent depuis qu’il avait encaissé une dure mise en échec de la part de Brandon Tanev lors du troisième match de la série de qualification face aux Penguins de Pittsburgh. Dale Weise a été laissé de côté par Muller.

Domi a joué à l’aile droite en compagnie de Kotkaniemi et Jonathan Drouin, tandis qu’Armia évoluait sur la quatrième unité avec Evans et Alex Belzile.

Travis Konecny n’a pas terminé la rencontre pour les Flyers, blessé à une jambe en troisième période après avoir été atteint par un lancer de Ben Chiarot.

Tempête tricolore

Le Canadien est sorti des blocs en force et a profité d’une de ses premières occasions pour ouvrir le pointage après 62 secondes de jeu. Tatar a profité d’un retour dans l’enclave pour tirer dans l’ouverture.

Quelques secondes plus tard, Brendan Gallagher a été frustré par Hart avec son bouclier sur un autre retour.

Alors que les Flyers n’avaient toujours pas de tir au but au compteur, le Canadien a creusé l’écart à 12:36. Kotkaniemi a à son tour profité d’un retour devant le filet pour déjouer Hart.

Les Flyers ont enfin été crédités d’un premier tir au but après 16:24 de jeu. Quelques instants plus tard, Price a été brillant devant Sean Couturier, stoppant son tir sur réception à partir de l’enclave.

Bénéficiant d’un avantage numérique au retour du premier entracte, le Canadien a ajouté un troisième but. Tatar y est allé d’un tir des poignets précis, qui a dévié sur le poteau à la gauche de Hart avant de franchir la ligne des buts.

Les Flyers n’auraient pas pu espérer meilleure occasion pour revenir dans le match que lorsqu’ils ont obtenu 1:38 de jeu en avantage numérique de deux hommes. Price a toutefois repoussé les quatre tirs au but des Flyers pendant la séquence.

Le Canadien a mis fin à la journée de travail de Hart avec 2:03 à faire. La remise d’Armia vers le devant du filet a dévié sur le patin droit de Shayne Gostisbehere avant de terminer son chemin dans l’objectif.

Les Flyers n’ont pas vraiment tenté d’y aller d’une dernière poussée en troisième période. Le Canadien en a profité pour ajouter un deuxième but en avantage numérique, gracieuseté de Kotkaniemi à 10:35.