Bianca Andreescu se retire du US Open

La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé jeudi qu’elle se retirait des Internationaux des États-Unis (US Open), dans un message publié sur son compte Instagram officiel.

« J’ai pris cette décision afin de me concentrer sur ma préparation physique pour que je puisse être au sommet de ma forme lors de mon retour au jeu », a-t-elle écrit. Andreescu, sixième raquette mondiale, est la championne en titre des Internationaux des États-Unis, après sa victoire en deux manches contre l’Américaine Serena Williams en 2019.

« De nombreux obstacles inattendus, dont la pandémie de COVID-19, ont compromis ma préparation et m’ont empêché d’atteindre le niveau de jeu que je veux avoir. J’ai hâte de bientôt retrouver mes adversaires sur le terrain », a-t-elle ajouté.

Joint par La Presse canadienne, son entraîneur, Sylvain Bruneau, a fait savoir qu’Andreescu avait subi un contretemps lié à une vieille blessure. « Au mois de juin, on s’est entraînés et les choses allaient rondement et puis il y a eu un petit pépin, ça nous a ralentis, voire arrêtés. Là, elle veut s’assurer de revenir top niveau, de ne pas juste faire un retour à peu près. Je suis complètement d’accord. »

« C’est sûr qu’on est déçus, c’est sûr qu’elle est déçue. Elle aurait adoré retourner à New York. C’est plus que juste d’aller défendre son titre », a ajouté Bruneau en rappelant que Andreescu n’a pas joué du tout en 2020, contrairement à plusieurs joueuses du circuit de la WTA.

La Montréalaise Leylah Annie Fernandez, 118e mondiale, est la seule autre Canadienne inscrite sur la liste préliminaire du simple féminin des Internationaux des États-Unis.

Du côté des hommes, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a décidé de disputer le US Open. Une annonce qui vient mettre un peu de baume au cœur des organisateurs, qui seront privés de Roger Federer et de Rafael Nadal. Le tournoi doit se mettre en branle à Flushing Meadows à compter du 31 août.

Avec l'Agence France-Presse