Jonathan David se joint à l’Olympique de Lille

Le transfert record de l’attaquant canadien Jonathan David au club français Lille a été officialisé dans le cadre d’une entente qui court jusqu’en 2025.

L’Olympique de Lille a confirmé la mise sous contrat de David via une vidéo de moments forts de ses buts. Une autre vidéo montrait le joueur de 20 ans défilant autour du stade Pierre-Mauroy de l’équipe avec un drapeau canadien.

David, élu le joueur canadien de l’année en 2019, arrive en provenance du KAA Gand dans la première ligue belge où il a été le meilleur buteur à égalité avec 18 buts cette saison.

L’OL a précisé que David, avec 48 buts et 20 passes décisives en 95 matchs toutes compétitions confondues à ses deux premières saisons professionnelles, « a illuminé les terrains » depuis son arrivée en Belgique en 2018.

« Nous sommes très fiers aujourd’hui d’accueillir Jonathan David, un grand talent qui a déjà démontré à son jeune âge tout son potentiel et ses nombreuses qualités au sein du championnat de Belgique », a confié le président de Lille Marc Ingla dans un communiqué.

« C’est un joueur avec non seulement de grandes capacités physiques et techniques, mais aussi des qualités mentales qui le rendent particulièrement alerte, agile et décisif. »

Cette mise sous contrat constitue un transfert record pour un joueur canadien avec un montant de 30 millions d’euros (46,8 millions $ CAN), selon une source non officielle.

Le précédent transfert record sur la scène canadienne était celui d’Alphonso Davies des Whitecaps de Vancouver au Bayern Munich. Cet accord en juillet 2018 impliquait des frais de transfert fixes et une compensation supplémentaire pouvant totaliser plus de 29,25 millions $.

David aidera à combler le vide laissé à Lille par le départ fin juillet de l’attaquant nigérian Victor Osimhen à Naples pour 70 millions d’euros (109,3 millions $ CAN) plus 10 millions d’euros (15,6 millions $ CAN) en bonus.

« C’est une très bonne équipe avec de très bons joueurs, a indiqué David dans un communiqué. Je veux jouer et progresser et je pense que c’est l’endroit idéal. Je suis un joueur qui connaît sa place sur le terrain. J’adore jouer selon mes qualités — notamment avec la vitesse et la technique. »

Lille (15-9-4) occupait le quatrième rang du premier tiers de la Ligue 1 française lorsque la saison a été suspendue en raison de la pandémie mondiale. Les clubs anglais de Leeds United et Arsenal étaient également intéressés par le jeune Canadien.

Né à Brooklyn, David avait trois mois lorsque sa famille a déménagé dans son Haïti natal et six lorsque la famille est arrivée à Ottawa.

Avec 11 buts en seulement 12 présences chez les seniors, il est déjà à mi-chemin d’égaler le record canadien de Dwayne De Rosario chez les hommes de 22 buts en équipe nationale. De Rosario, utilisé comme milieu de terrain offensif et attaquant, a compilé son total en 81 matchs entre 1997 et 2015.