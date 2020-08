Le Canadien gardera la même recette pour le deuxième match

Le Canadien a réussi à appliquer la recette du succès lors du premier match face aux Penguins de Pittsburgh, samedi soir, mais la formation montréalaise garde les deux pieds sur terre.

Le Tricolore a causé l’une des surprises de la première journée du tournoi de relance de la LNH en battant les Penguins 3-2 en prolongation. Après avoir bravé la tempête, les hommes de Claude Julien ont réussi à limiter les dégâts, malgré sept infériorités numériques.

« Au fur et à mesure que le match avançait, nous étions plus à l’aise dans notre manière de jouer contre eux, a souligné Julien en visioconférence, dimanche matin. Nous avons terminé le match en force, et pas seulement en infériorité numérique, mais aussi du côté des lancers et des chances de marquer. Nous avions de l’énergie en prolongation.

[Suzuki] n’a pas joué comme une recrue, mais plutôt comme un vétéran. C’était un bon test pour lui, et il a répondu de brillante façon.

« En zone neutre, nous leur donnions trop de vitesse, mais nous nous sommes ajustés. L’échec avant pourrait aussi être meilleur. Ça nous permettrait de créer des revirements et de créer encore plus de chances de marquer. »

Carey Price et Nick Suzuki ont été les deux vedettes de la rencontre pour le Canadien. Price a été particulièrement solide en début de match, pendant que le reste de l’équipe trouvait ses repères. Pour sa part, Suzuki s’est notamment retrouvé à l’avant-plan en infériorité numérique, alors que Phillip Danault s’est retrouvé trois fois au cachot. « [Suzuki] n’a pas joué comme une recrue, mais plutôt comme un vétéran, a souligné Danault. C’était un bon test pour lui, et il a répondu de brillante façon. »

Suzuki a également touché la cible tôt en deuxième période, ce qui offrait une avance de 2-0 au Canadien. Les Penguins ont réussi à créer l’égalité, mais Jeff Petry a finalement joué les héros en prolongation.

Embêter Price

Les critiques principales de l’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, après la rencontre concernaient le jeu en avantage numérique et le travail autour du filet de Price.

Les deux buts des Penguins ont été marqués sur de courtes distances et à la suite de déviations autour du filet. Le mot d’ordre chez la bande de Sidney Crosby sera donc de nuire à Price en étant plus agressif autour du filet du Canadien.

Sullivan n’a pas tenté d’envoyer le trio de Crosby contre celui de Danault lors du premier match de la série. En général, les deux entraîneurs ont pu utiliser en rotation leurs quatre trios.

Danault a notamment attribué cette situation au fait que Crosby prend beaucoup de mises en jeu et a obtenu beaucoup de temps de jeu. De son côté, Julien s’est dit heureux de compter sur quatre trios équilibrés.

« Je ne connais pas sa philosophie [celle de Sullivan], mais de notre côté, je sais que nous ne sommes pas très bons quand nous essayons d’imposer une confrontation et que nous commençons à multiplier les changements, a souligné Julien. Nous avons construit notre formation en conséquence. Kotkaniemi se retrouve avec deux vétérans fiables [Paul Byron et Artturi Lehkonen]. Suzuki a été probablement notre meilleur attaquant, et je n’ai pas eu à m’inquiéter avec lui, même si c’est tout un défi pour lui de jouer contre Crosby ou Malkin.

Le Canadien s’attend maintenant à voir les Penguins effectuer des changements pour rebondir lors du deuxième match, lundi soir. Peu importe, la troupe de Julien sait que la route est encore longue avant de pouvoir célébrer la victoire totale.

« Nous devons être prêts pour ce que [les Penguins] vont tenter d’ajuster et nous devons comprendre pourquoi nous avons eu du succès. Nous devons continuer de travailler dans notre structure et croire que c’est la clé de notre succès », a déclaré l’attaquant Brendan Gallagher.