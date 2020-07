Baseball: l’éclosion du virus chez les Marlins menace la saison, estime Anthony Fauci

Les cas de coronavirus qui ont touché les Marlins de Miami pourraient mettre en danger la saison du Baseball majeur, a affirmé le Dr Anthony Fauci, tandis que le nombre de joueurs infectés du club est grimpé à 15.

Quatre joueurs de plus des Marlins ont subi un test de détection à la COVID-19 positif, mardi, a appris l’Associated Press d’une source au fait de la situation. Cette personne a refusé d’être identifiée car les résultats de ces tests n’ont pas encore été rendus publics.

Les Marlins se sont soumis à une nouvelle ronde de tests mardi. L’éclosion au sein de leurs rangs a remis sur le plancher la question des pôles de jeu, une stratégie que la MLB a décidé de ne pas mettre en place, tout comme la NFL pour sa saison à venir.

« Cela pourrait la mettre en danger, a reconnu Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis. Je ne pense pas qu’ils aient besoin de suspendre les matchs, mais nous devons simplement suivre cela et voir ce qui se passe avec les autres équipes au jour le jour. »

Fauci a émis ces commentaires à l’émission « Good Morning America » diffusée au réseau ABC, avant les quatre nouveaux cas des Marlins.

« Le Baseball majeur — les joueurs, les propriétaires, les gérants — ont déployé beaucoup d’efforts pour se regrouper et mettre en place des protocoles qui, à notre avis, fonctionneraient, a mentionné Fauci. C’est très dommage ce qui s’est passé avec les Marlins. »

Ces nouveaux cas ont continué de perturber le calendrier de la MLB, mardi, sixième journée de la saison retardée par la pandémie. Le match à domicile des Marlins contre les Orioles de Baltimore a été reporté pour la deuxième journée consécutive, ainsi que le match des Yankees de New York à Philadelphie.

Les Marlins ont joué à Philadelphie le week-end dernier. Les Yankees devraient accueillir les Phillies mercredi et jeudi.

Le département de Santé publique de Philadelphie a indiqué travailler de concert avec les Marlins et les Phillies afin de retracer toute personne qui aurait été en contact avec les joueurs ayant contracté le virus pour éviter une plus importante propagation. Aucun joueur des Phillies n’a subi un contrôle positif jusqu’ici.

Les Orioles, qui ont fait le voyage à Miami sans disputer un match, devraient accueillir les Marlins dans une série de deux matchs à partir de mercredi.

Pendant ce temps, le gérant des White Sox de Chicago, Rick Renteria, est demeuré à l’hôtel de l’équipe à Cleveland, mardi, et n’a pas reçu le feu vert des médecins pour reprendre son poste après souffert de symptômes s’apparentant à la COVID-19. Il s’est réveillé lundi avec une « légère toux et une congestion nasale ».

Plan à réviser

Manfred a noté que certains facteurs obligeraient la MLB à modifier ses plans.

« Une équipe qui perd un certain nombre de joueurs qui la rendrait complètement non compétitive serait un problème que nous devrons résoudre et penser à procéder à des changements, a-t-il dit.

« Que cela interrompe une partie de la saison, toute la saison, cela dépend des circonstances. Même chose à l’échelle de la ligue. Vous arrivez à un certain point où cela devient une menace pour la santé, et alors il nous faudrait certainement tout suspendre à ce moment-là. »

Le Baseball majeur et le syndicat ont eu des discussions, lundi, car certains aspects des protocoles ont été largement ignorés au cours des quatre premiers jours de la saison, tels que les interdictions des gestes d’encouragement et les célébrations physiques.

La NBA et la LNH reprendront leurs saisons dans des environnements de « bulles », le basketball à Lake Buena Vista, en Floride, et le hockey à Toronto et à Edmonton.

« La NBA et la LNH ont un avantage : un plus petit nombre de joueurs, une période de temps plus courte, a noté Manfred. Je comprends pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait. Je ne suis tout simplement pas sûr que cela fonctionnait pour nous. »

La NFL a choisi de ne pas créer un environnement de bulle alors que les camps d’entraînement s’ouvriront bientôt en vue de la saison à venir.

« Peut-être qu’ils devront recourir à des bulles, a déclaré le Dr Fauci. Mais je crois qu’ils sont suffisamment consciencieux et qu’ils veulent protéger leurs joueurs et leur personnel, alors ils feront ce qui doit être fait. »

Avec Rob Maaddi (Philadelphie), Jake Seiner (New York) et Darlene Superville (Washington)