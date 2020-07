Les Redskins temporairement renommés «Washington Football Team»

L’équipe de la NFL qui était jusqu’ici connue sous le nom de « Redskins » s’appellera « Washington Football Team » jusqu’à ce qu’un nouveau nom soit choisi, a indiqué une personne au fait de la situation à l’Associated Press.

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP jeudi puisque le nom temporaire n’avait pas encore été dévoilé. On ignore pour l’instant combien de temps il faudra pour que le club de Washington trouve son nouveau nom, permanent.

L’équipe de Washington conservera ses couleurs bourgogne et or et remplacera son logo d’un Autochtone sur son casque par le numéro du joueur qui le portera.

Le propriétaire Dan Snyder a récemment décidé de retirer le nom « Redskins » en raison de la pression exercée par les commanditaires, et après des décennies à essuyer les critiques des groupes de défense des droits des Premières Nations. Lundi, il a embauché Terry Bateman à titre de vice-président exécutif et directeur des opérations marketing afin de superviser le changement de nom et la transition vers une nouvelle image de marque.

La concession qui a commencé ses activités à Boston en 1932 portait le nom de « Redskins » depuis 1933.

D’autres détails suivront.