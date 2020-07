Lance Stroll au pied du podium en Hongrie

Le Québécois Lance Stroll, sur Racing Point, a terminé quatrième lors du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie, remporté avec aisance par le Britannique Lewis Hamilton dimanche après-midi à Budapest.

Pour Stroll, il s’agit du troisième des meilleurs classements de sa jeune carrière, après une troisième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan, en 2017, et une quatrième position au Grand Prix d’Allemagne en 2019.

Parti de la troisième place, Stroll a également récolté des points au classement des pilotes pour une deuxième course d’affilée, après sa septième place au Grand Prix de Styrie dimanche dernier, en Autriche. Stroll a aisément devancé Alexander Albon (Red Bull).

« Je suis vraiment content de cette 4e position. C’est un bon résultat, et je dois remercier l’équipe pour un travail si bien fait aujourd’hui et pendant tout le week-end », a loué Stroll.

« Ç’a été amusant de lutter contre Max [Verstappen] au début de la course et de rouler en 2e place dans des conditions changeantes. En fait, nous nous sommes retrouvés dans notre propre course pour la 4e place. Ce qui importe, c’est que nous ayons pu obtenir une bonne récolte de points pour l’équipe, tout comme “Checo” [Sergio Perez] », a ajouté le jeune pilote québécois.

Hamilton en contrôle

Au volant de sa Mercedes, Hamilton n’a jamais été menacé, l’emportant devant Max Verstappen sur Red Bull par près de neuf secondes.

« Nous avons été tout simplement à point pendant toute la fin de semaine », a déclaré Hamilton en rendant hommage à son équipe.

Hamilton a remporté le 86e triomphe de sa carrière et un deuxième en deux semaines. Il ne lui manque maintenant que cinq victoires pour rejoindre l’Allemand Michael Schumacher, meneur de tous les temps en Formule 1 à ce chapitre.

Il s’agit aussi d’une huitième victoire pour Hamilton sur le circuit de Hungaroring, égalant un autre record appartenant à Schumacher. Le légendaire allemand a signé huit triomphes au cours de sa carrière au Grand Prix de France lorsqu’il était disputé sur le circuit de Magny-Cours.

Malgré ses efforts au dernier tour, Valtteri Bottas (Mercedes) n’a pu rattraper Verstappen et a terminé à la 3e place. Sergio Perez, le coéquipier de Stroll sur Racing Point, s’est classé 7e.

Au classement des pilotes, Hamilton est passé au premier rang avec 63 points, 5 de plus que Bottas. Grâce aux 12 points pour sa 4e place, Stroll totalise 18 points, le même nombre que Charles Leclerc (Ferrari).

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) n’a jamais été dans le coup et a terminé la course en 19e place.

Le cirque de la Formule 1 prendra une pause d’une semaine et relancera ses activités le 2 août dans le cadre du Grand Prix de Grande-Bretagne. Il s’agira de la première de deux courses en deux semaines sur le circuit Silverstone.