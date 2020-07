Six nouveaux membres seront admis au Temple de la renommée du football canadien

La cuvée 2020 comprend les joueurs de ligne offensive Clyde Brock et Freddie Childress, ainsi que les quarts-arrière Henry Burris et Greg Vavra. Du côté des bâtisseurs, on retrouve l’ancien entraîneur-chef et actuel président et directeur général des Stampeders de Calgary, John Hufnagel, ainsi que l’ancien entraîneur et directeur sportif de l’Université Saint Mary’s, Larry Uteck. Ce dernier sera intronisé à titre posthume.

Brock a disputé 12 saisons comme bloqueur avec les Roughriders de la Saskatchewan. De 1964 à 1975, il a pris part à 169 matchs en plus de 27 rencontres éliminatoires et quatre matchs de la Coupe Grey, qu’il a gagnée en 1966.

Burris a évolué pendant 18 campagnes dans la LCF avec les Stampeders, les Roughriders, les Tiger-Cats et le Rouge et Noir. Il a participé à cinq matchs de la Coupe Grey, soulevant le trophée en trois occasions: en 1998 et en 2008 avec Calgary, puis en 2016 avec Ottawa. Il a été élu deux fois joueur par excellence de la finale, en plus d’être élu joueur par excellence de la LCF en deux occasions.

Il a pris sa retraite en 2017, à la suite d’une carrière au cours de laquelle il a cumulé 63 639 verges par la passe — un total bon pour le troisième rang de l’histoire de la LCF — ainsi que 373 passes de touché et un coefficient d’efficacité de 93,6.

Childress a joué pour les Pirates de Shreveport, les Barracudas de Birmingham, les Stampeders et les Roughriders au cours d’une carrière de 13 campagnes, ponctuées de deux conquêtes de la coupe Grey, en 1998 et 2001.

Il a été élu six fois au sein de l’équipe d’étoiles d’une division et trois fois au sein de l’équipe d’étoiles de la LCF (1996 à 1998). En 1998, Childress a mis la main sur le titre de joueur de ligne offensive par excellence de la Ligue.

Élu à titre de joueur amateur, Vavra a joué pendant cinq saisons comme quart-arrière avec les Dinos de l’Université de Calgary (1979 à 1983), gagnant la coupe Vanier en 1983. Cette même année, le membre de l’équipe d’étoiles de l’USIC est devenu le premier joueur des Dinos à remporter le Trophée Hec-Crighton, remis au joueur par excellence du football universitaire canadien. Encore aujourd’hui, il détient le record de l’USIC — maintenant U SPORTS — pour le nombre de verges par la passe au cours d’une même rencontre avec 627.

Au cours de sa carrière universitaire, il a totalisé 8401 verges par la passe et 63 passes de touchés.

Les bâtisseurs

Après 12 campagnes comme quart-arrière au sein de trois équipes, Hufnagel a amorcé une carrière de 15 ans comme entraîneur, dont sept comme entraîneur-chef des Stampeders. Il a compilé une fiche de 102-41-1. Son taux d’efficacité de ,712 est le plus haut chez les entraîneurs ayant dirigé au moins 100 matchs.

Hufnagel a gagné la coupe Grey à cinq occasions : une fois comme joueur (1984), une fois comme entraîneur adjoint (1992), deux fois comme entraîneur-chef et directeur général (2008 et 2014) et une fois comme directeur général uniquement (2018).

Uteck a œuvré comme entraîneur adjoint avec l’Université Saint Mary’s en 1982, puis il en a été nommé l’entraîneur-chef l’année suivante, poste qu’il a occupé jusqu’en 1997. Au cours de son séjour à la barre de l’équipe, le club a mis la main sur sept titres de l’ASUA, a remporté l’Atlantic Bowl en trois occasions (1988, 1990 et 1992) et il a participé à trois matchs de la Coupe Vanier.

Comme directeur sportif, de 1995 à 2002, Uteck a vu ses Huskies remporter deux coupes Vanier (2001 et 2002) et gagner quatre de leurs six éventuelles participations consécutives au championnat de Sport universitaire de l’Atlantique (SUA). Uteck est décédé en 2002. Dès l’année suivante, en 2003, l’Atlantic Bowl est devenu la Coupe Uteck.

En comptant les membres de la cuvée 2020, le Temple de la renommée du football canadien totalise désormais 309 intronisés. En raison des préoccupations entourant la COVID-19, la cérémonie d’intronisation du vendredi 14 août et le match du Temple de la renommée du samedi 15 août, opposant le Rouge et Noir aux Tiger-Cats, ont été repoussés.