Un camp d’entraînement un peu différent pour le Canadien

New York — Le Canadien de Montréal jouera ses trois premiers matchs de la ronde qualificative trois de cinq à 20 h, selon une première version du calendrier dévoilée par la Ligue nationale de hockey mardi. Les trois premières parties du Canadien face aux Penguins de Pittsburgh auront lieu les 1er, 3 et 5 août au Scotiabank Arena, à Toronto. Les Penguins seront l’équipe à domicile lors des deux premières parties. Si deux autres rencontres sont nécessaires, elles auront lieu les 7 et 8 août, à des heures qui seront annoncées ultérieurement. Dans l’éventualité d’un cinquième match, les Penguins seraient de nouveau le club-hôte. Par ailleurs, chacune des 24 formations prenant part à cette relance jouera un match préparatoire. Dans le cas du Canadien, il aura lieu le 28 juillet contre les Maple Leafs de Toronto, à 20 h. Le Canadien sera le club à domicile. Le même jour, à 16 h, les Penguins camperont le rôle des visiteurs contre les Flyers de Philadelphie.