Les joueurs du CH devront faire preuve de jugement pour éviter une éclosion

Les joueurs du Canadien de Montréal devront se faire confiance les uns les autres au cours des deux prochaines semaines pour éviter une éclosion de cas de la COVID-19.

Le capitaine Shea Weber a noté que les joueurs se sont parlé lundi matin, avant le premier entraînement de leur camp de relance. S’il est difficile de respecter la distanciation sociale sur la patinoire, il sera crucial que les joueurs restent disciplinés hors de l’aréna pour éviter un scénario catastrophe qui pourrait compliquer les plans de l’équipe et de la LNH.

« Nous ne sommes pas encore dans notre "bulle" et nous sommes responsables de nos décisions, a noté Weber. Il faut rester prudent. Il faut prendre soin les uns des autres. »

Le Canadien a lancé son camp avec un nuage noir au-dessus de sa tête. Le média sportif en ligne The Athletic a rapporté dimanche avoir appris qu’au moins trois joueurs du Tricolore avaient subi un contrôle positif au nouveau coronavirus dans les derniers jours. The Athletic a précisé lundi que deux des résultats auraient été des faux-positifs.

L’équipe n’a rien confirmé lundi, alors que la LNH est responsable de ce type d’annonce au cours des phases 3 et 4 de la relance. Cependant, elle ne dévoile pas l’identité des joueurs ou des équipes où il y a eu des infections.

Cette situation survient alors que la plupart des joueurs Canadien ont recommencé à patiner au Complexe sportif Bell de Brossard la semaine dernière.

S’il existe un protocole en matière de santé et sécurité dans les installations du Canadien, les joueurs sont responsables de leurs déplacements, actions et décisions hors de l’aréna.

« Il faut utiliser son gros bon sens, a affirmé Weber. Nous connaissons l’état de la situation ici (à Montréal), qu’il y a eu de récentes éclosions dans des bars. Ça nous rappelle que nous ne sommes pas de retour à la vie normale.

« Il faut continuer à faire de petits sacrifices. Nous avons tous des familles, certains ont des conditions médicales. Il ne faut pas poser de gestes égoïstes. Nous devons prendre soin de nos coéquipiers et être prêts pour notre série de qualification. »

Malgré ces contraintes et inquiétudes, les joueurs semblaient heureux de se retrouver tous ensemble sur la patinoire, quatre mois et un jour depuis que la LNH a mis sa saison sur pause, le 12 mars.

« Après des mois d’isolement et avoir été limité à un groupe de quatre ou cinq personnes au début de la relance, c’était amusant d’être 30 ou 40 sur la glace, a admis l’attaquant Paul Byron. L’ambiance est un peu différente hors de la patinoire à cause des règles de sécurité et des couvre-visage. Nous voulons tous agir prudemment. Mais c’était agréable de revoir tout le monde et jouer au hockey. »

Sur la patinoire, rien ne paraissait très différent d’un entraînement normal, lundi. Jonathan Drouin avait toutefois retrouvé ses longs cheveux de la saison 2018-19, tandis que Weber affichait une barbe longue et hirsute.

« C’était d’abord une barbe de quarantaine. C’est maintenant une barbe de série de qualification, a raconté Weber avec un sourire en coin. J’espère que ça deviendra une barbe des séries. »

Cela dépendra du jeu du Tricolore face aux Penguins de Pittsburgh… et aussi de l’efficacité des mesures pour éviter la propagation de la COVID-19 au sein des équipes de la LNH.