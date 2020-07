Le plan de relance de la LNH est ratifié par le circuit et l’AJLNH

La LNH et son association des joueurs ont ratifié le plan de relance et une prolongation de quatre ans de la convention collective, pavant la voie à la reprise des activités interrompues en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Les villes de Toronto et Edmonton ont été officiellement choisies comme villes-pôles pour la présentation du tournoi éliminatoire de 24 équipes. Les finales d’association et la finale de la Coupe Stanley seront présentées à Edmonton.

Les camps d’entraînement commenceront lundi dans les villes de chaque équipe, puis les équipes se rendront dans les deux bulles le 26 juillet. Les premiers matchs éliminatoires seront présentés le 1er août.

Une fois à Toronto et Edmonton, les joueurs devront respecter un protocole de santé et sécurité strict et rester dans leur bulle — séparés du public dans l’espoir d’éviter une éclosion de la COVID-19.

La prolongation de la convention collective, qui devait arriver à échéance en septembre 2022, était considérée comme un élément clé du plan de relance en raison des enjeux économiques liés à la pandémie. La nouvelle convention arrivera à échéance au terme de la saison 2025-26.

D’autres détails suivront.