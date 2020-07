L’Impact perd son match d’ouverture du tournoi de relance face au Revolution

L’Impact de Montréal a mal amorcé le tournoi de relance de la MLS, subissant une défaite de 1-0 aux mains du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, jeudi soir au complexe ESPN Wide World of Sports à Orlando.

Gustavo Bou, sur une passe de Carles Gil à la 56e minute de jeu, a réussi le seul but aux dépens de Clément Diop, lors d’un match qui s’est amorcé par une température ressentie de 38 degrés Celsius.

Le gardien Matt Turner a protégé la victoire du Revolution avec un spectaculaire arrêt de la main gauche à la suite d’un tir de Ballou Tabla pendant la dernière minute des arrêts de jeu de la deuxième demie.

Le but de Bou était peut-être un juste retour des choses pour le Revolution, qui avait complètement dominé la première demie, comme l’illustrent les 10 tirs tentés vers le filet de Diop, dont plusieurs menaçants, bien que seulement deux ont été cadrés.

Le gardien de l’Impact a été particulièrement brillant sur un tir de Gil, à la 19e minute de jeu, en plongeant à sa gauche pour repousser de sa main gauche un tir vif, bas et partiellement voilé.

De son côté, la troupe de Thierry Henry s’est rarement rendue en profondeur dans le territoire rival et n’a obtenu que trois tirs en direction de Turner et aucun cadré pendant les 45 premières minutes de jeu.

Pendant cette première demie, Orji Okwonkwo s’est fait remarquer pour les mauvaises raisons, écopant quatre fautes sans obtenir un seul tir vers le filet adverse. Il a cédé sa place à Zachary Brault-Guillard au retour de la mi-temps.

L’Impact s’est montré nettement plus incisif en début de deuxième demie, contrôlant le ballon et attaquant la défensive adverse. Ces efforts ont procuré à la formation montréalaise un premier tir cadré, une frappe à bout portant de Maximiliano Urruti à la 50e minute, que Turner a brillamment bloquée du pied droit.

Ces premiers moments inspirants de l’Impact ont été brutalement interrompus quand Bou a battu Diop d’un puissant tir du pied gauche. Le tir, décoché de l’entrée de la surface de réparation, s’est faufilé dans la partie supérieure du filet et n’a donné aucune chance à Diop.

L’Impact a été incapable d’obtenir le but égalisateur malgré six minutes d’arrêts de jeu ajoutés à la fin de la deuxième demie et le brillant tir de Ballou.

Le Revolution a terminé le match avec 19 tirs vers le filet montréalais, dont quatre cadrés. L’Impact a tenté sept tirs et seulement deux ont touché la cible.

Le prochain match de l’Impact dans le cadre du tournoi aura lieu le mercredi 15 juillet à 20h, contre le Toronto FC. Un duel contre ses grands rivaux que l’Impact ne pourra pas perdre.

La formation torontoise entamera son tournoi dimanche matin contre D.C. United.