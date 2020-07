Une entente de principe est intervenue entre la LNH et l’AJLNH

La Ligue nationale de hockey et l’Association des joueurs de la LNH ont fait un pas de géant vers une relance, plus tard cet été, de leur saison 2019-2020 interrompue par la pandémie et vers une paix syndicale à long terme.

La ligue et le syndicat ont annoncé lundi que les deux clans avaient élaboré les détails d’une entente de principe sur un protocole de retour au jeu, et d’un protocole d’entente pour une prolongation de quatre ans de la convention collective actuellement en vigueur.

Le Bureau des gouverneurs de la LNH, le comité exécutif de l’AJLNH puis tous les membres de l’Association devront ratifier les ententes de principe, qui sont liées l’une à l’autre, lors de votes séparés. Si les propositions obtiennent le feu vert, les camps d’entraînement commenceront le 13 juillet et les 24 équipes qui doivent reprendre le collier se rendront dans les villes-pôles le 26 juillet.

La ronde qualificative en vue des séries éliminatoires s’amorcera le 1er août.

La convention collective proposée, qui a fait l’objet de discussions dans l’ombre de conditions économiques sans précédent provoquées par la COVID-19, viendrait assurer au moins 14 années d’harmonie après des lock-out qui ont annulé une saison entière, en 2004-2005, et provoqué la réduction à 48 matchs de la campagne 2012-2013.

La nouvelle entente, si elle est ratifiée, viendra à échéance après la saison 2025-2026.

La LNH n’a toujours pas annoncé les deux villes-pôles pour la reprise de ces activités cet été, mais Toronto et Edmonton seraient les favorites. La ligue et les joueurs ont dévoilé le format pour une relance vers la fin du mois de mai.

Le projet pour ressusciter la saison implique que les joueurs seront tenus à l’écart de la population générale à l’intérieur de « bulles » étroitement gérées — les matchs auront lieu en l’absence de spectateurs — dans l’espoir de tenir à distance le coronavirus.

La LNH, qui a annoncé qu’elle mènera des tests sur les joueurs de façon quotidienne une fois les matchs commencés, a maintes fois déclaré qu’un ou plus d’un test positif ne viendront pas nécessairement faire dérailler la relance.

La LNH et l’AJLNH ont précisé lundi des mesures exhaustives en matière de santé et de sécurité en prévision des camps d’entraînement et de la reprise du jeu — des étapes nommées Phase 3 et Phase 4, respectivement — dans deux documents totalisant 47 pages.

La LNH, qui a dû interrompre sa saison le 12 mars à cause de la COVID-19, compte relancer ses activités avec un format qui inclut une ronde qualificative composée de huit séries trois de cinq, avant de passer à la formule habituelle de 16 équipes en séries éliminatoires.

La LNH espère pouvoir couronner le champion de la coupe Stanley à l’automne.