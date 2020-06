Vince Carter annonce sa retraite, après 22 saisons dans la NBA

Vince Carter a confirmé sa retraite après une carrière de 22 saisons dans la NBA, jeudi, lors de son émission disponible en baladodiffusion.

L’annonce était attendue depuis un certain temps déjà puisque Carter, qui est âgé de 43 ans, avait dit à plusieurs reprises déjà au cours de la dernière campagne que ce serait sa dernière dans la NBA. Aucun joueur ne compte autant d’ancienneté dans l’histoire de la ligue, et il est devenu le premier joueur à fouler les planchers de la NBA dans quatre décennies différentes.

Carter a disputé un total de 1541 matchs, lui permettant d’occuper le troisième échelon à ce chapitre derrière Robert Parish (1611) et Kareem Abdul-Jabbar (1560). Il a commencé sa carrière avec les Raptors de Toronto, avant de jouer pour les Nets du New Jersey, le Magic d’Orlando, les Suns de Phoenix, les Mavericks de Dallas, les Grizzlies de Memphis, les Kings de Sacramento et les Hawks d’Atlanta, lors des deux dernières campagnes.

Carter a aussi marqué 25 728 points en carrière, lui permettant d’occuper le 19e rang dans l’histoire de la NBA.

La première saison de Carter, en 1998-99, a été écourtée à 50 matchs à cause d’un conflit de travail dans la NBA. Sa dernière a été écourtée par la pandémie de coronavirus, car les Hawks ne font pas partie des 22 clubs qui se rendront au complexe de Disney près d’Orlando, en Floride, le mois prochain, pour donner le coup d’envoi à la relance des activités dans la NBA.

« Il y a eu des moments, probablement en avril, où je me suis dit :"J’aurais préféré que tout ça ne se produise pas", a révélé Carter. Puis, après un certain temps, j’ai commencé à me dire : “C’est comme ça.” Une fois que je me suis fait à l’idée et que j’ai commencé à me dire : “Prends ta retraite, Vince. Tu peux y aller, jouer au golf”, eh bien ç’a été plus facile. »

Le dernier match de Carter s’est déroulé le 11 mars, lorsque les Hawks se sont inclinés en prolongation à domicile devant les Knicks de New York.

Carter a déjà indiqué qu’il continuera de jouer au basketball — pour le plaisir. Plusieurs s’attendent à ce qu’il reçoive des offres pour devenir analyste de la NBA à la télévision, un poste qu’il a occupé ces dernières années pendant la «Summer League» de la NBA.